Perde l’indifferenza, a migliaia anche in Fvg dicono no alla strage di Gaza e alle connivenze del governo Meloni

Manifestazioni di piazza così in Fvg non se ne vedevano da tempo, come del resto anche a livello nazionale. Non solo grande partecipazione ai cortei, alle manifestazioni e ai presidi organizzati dalla Cgil ma soprattutto una freschezza nuova nei partecipanti, non solo le solite facce ma anche tanti studenti e giovani che uniti a lavoratori e pensionati hanno affollato piazze e vie delle città. Dal corteo di Trieste, snodatosi da via Giulia a piazza Oberdan, alle manifestazioni sotto la Prefettura di Udine, in piazza XX Settembre a Pordenone e a Monfalcone in piazza Repubblica. Volendo quantificare su può dire che ben oltre 10mila sono state le persone scese in piazza in Fvg non solo in difesa della Flotilla ma soprattutto per dire stop al massacro e chiedere l’apertura di quei canali umanitari ai quali Israele continua ad opporsi lasciando morire donne e bambini. Ma non solo piazze affollate ma anche alte adesioni allo sciopero sia nel pubblico che nel privato. «Un popolo di tutte le età – dichiara il segretario generale della Cgil Fvg Michele Piga – da un forte senso di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese». Dietro allo sciopero, sottolinea Piga, «la messa in discussione dei principi del diritto internazionale che si è consumata con l’attacco, fuori dalle acque territoriali israeliane, agli attivisti della Flotilla, che cercavano di aprire un corridoio umanitario per aiutare la popolazione di Gaza, vittima di genocidio, senza che il nostro Governo esprimesse una ferma condanna per quando avvenuto». Durissime le critiche all’atteggiamento dell’esecutivo: «La determinazione che il Governo ha utilizzato per contrastare questo sciopero dovrebbe essere utilizzata per chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza, per bloccare l’invio di armi in Israele, per riconoscere lo Stato di Palestina, per tutelare la dignità di un popolo e il suo diritto di vivere in libertà. È quanto chiedono i ragazzi in piazza e tutta la società civile: quella di oggi è una prima risposta, domani ce ne sarà un’altra con una grande manifestazione nazionale a Roma. Il Governo e il ministro Salvini rispettino il diritto di scioperare e quello dei cittadini di esprimere in modo pacifico e democratico il proprio dissenso nei confronti di un Governo schiacciato su politiche e posizioni che non portano la pace per la Palestina».

I Commenti della politica

Una mobilitazione imponente: “Da ieri sera ci sono state otto manifestazioni solo a Udine”

Oggi secondo giorno di seguito di mobilitazione per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla a Udine. A dirlo è Andrea Di Lenardo

Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile a Udine che aggiunge: “Da ieri sera ci sono state otto manifestazioni solo a Udine: un presidio davanti allo stadio ieri alle 18 contro Italia-Israele, un corteo spontaneo dallo stadio all’ospedale, un presidio alle 21 fuori dall’ospedale per ricordare i più di 1600 operatori sanitari assassinati da Israele a Gaza solo da ottobre 2023, un presidio degli studenti delle superiori oggi alle 8 davanti al Deganutti, un presidio di famiglie, bambini delle elementari e insegnanti in piazza I maggio, un corteo studentesco spontaneo dalle scuole alla prefettura, un presidio della Cgil alle 11 davanti alla prefettura e un corteo spontaneo dalla prefettura alla stazione con più di 2000 persone. Un segnale forte e chiaro al governo Meloni-Salvini-Tajani che ha concordato con Israele il rapimento di cittadini, parlamentari ed europarlamentari italiani su territorio italiano (cioè su navi battenti bandiera italiana) in acque internazionali e palestinesi. Alleanza Verdi e Sinistra ha denunciato agli organi di giustizia internazionale il governo Meloni per complicità nel genocidio. E il popolo italiano – le piazze in 35 città di questi giorni e il mezzo milione di persone scese in piazza i giorni ancora precedenti lo stanno dimostrando – ha scelto da che parte stare”.

Braidotti-Buset, Pd a Udine per pace, giustizia e libertà a Gaza

“Pace, giustizia e libertà. Queste le parole d’ordine con cui abbiamo partecipato al presidio, in solidarietà con le vittime palestinesi innocenti e la Flotilla bloccata illegalmente dal governo israeliano. Colpisce e dà speranza la sincera profondità con cui i giovani sentono questo dramma e si ribellano”. I segretari del Pd provinciale e cittadino di Udine, Luca Braidotti e Rudi Buset, hanno spiegato così il senso della presenza del partito, oggi davanti alla prefettura di Udine, alla manifestazione della Cgil nel giorno dello sciopero generale per Gaza, per la Flotilla e per la pace.

“La grande, pacifica e colorata partecipazione conferma il sentimento popolare di vicinanza alla tragedia di un popolo”, hanno sostenuto i dirigenti del Pd, sottolineando che “a questa richiesta di pace e giustizia il Governo dovrebbe dare ascolto e rappresentanza, invece di soffiare sul fuoco con certe dichiarazioni incendiarie, quasi fatte apposta – hanno sigillato i due dem – per alimentare la tensione nel Paese”.

Gaza: Serracchiani, lavorare a accordo per cessate il fuoco

“Siamo con lavoratori, studenti, famiglie, tante persone comuni, perché vogliamo dire che a Gaza deve cessare il fuoco, deve finire quella carneficina e devono essere liberati gli ostaggi. Noi lo chiediamo anche in questo sciopero generale pacifico. Estremisti e violenti non vogliono la pace e noi non vogliamo loro”. Lo ha detto oggi a Trieste la deputata dem Debora Serracchiani, partecipando con altri esponenti del Pd al corteo promosso dalla Cgil in occasione dello sciopero generale “per Gaza e per la Flotilla”.

“In questo momento a Gaza sono colpiti bambini, donne, uomini che non hanno assolutamente a che fare con quei terroristi che tutti – ha puntualizzato la deputata dem – vogliamo vadano via. C’è un accordo possibile per il cessate fuoco e bisogna lavorare perché vada in porto. In Parlamento e fuori – conclude Serracchiani – dato che il Governo va solo per la sua strada”.

Honsell: Trieste in piazza contro il genocidio a Gaza e per la libertà del popolo palestinese

“Questa mattina sono intervenuto alla manifestazione pacifica organizzata dai sindacati a Trieste per ribadire al governo Meloni

quanto la società civile – a partire dagli studenti, dalle loro famiglie e da tutte le lavoratrici e i lavoratori – sia indignata per il

genocidio perpetrato a Gaza negli ultimi due anni e per l’apartheid che da tempo colpisce il popolo palestinese. Moltissime persone oggi sono

scese in piazza anche per esprimere indignazione di fronte agli arresti di chi, mettendo a rischio la propria vita con la Global Sumud Flotilla,

ha cercato di aprire un corridoio umanitario verso Gaza, che oggi ne è drammaticamente priva.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere

regionale di Open Sinistra FVG.

Sciopero. Capozzi (M5s): Fedriga non strumentalizzi le piazze

“Le parole del presidente Massimiliano Fedriga sugli eventi avvenuti nelle ultime ore anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia sono inaccettabili. Accusare in blocco i manifestanti di ‘appoggio ad Hamas’ significa fare un’operazione di propaganda che nulla ha a che vedere con la gestione seria e responsabile dell’ordine pubblico”.

La consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), affidando il suo pensiero a una nota stampa, aggiunge anche che “il M5S condanna senza esitazione qualsiasi forma di antisemitismo e ogni richiamo a organizzazioni terroristiche. Tuttavia, non accettiamo che episodi isolati vengano utilizzati per criminalizzare intere mobilitazioni, spesso animate da cittadini e cittadine che manifestano in modo pacifico per i propri ideali”.

“Fedriga, invece di gettare benzina sul fuoco, dovrebbe invece garantire – aggiunge l’esponente pentastellata – che siano perseguite le singole responsabilità, e non additate di crimini intere piazze, assicurando così sia il rispetto della legge che la tutela delle libertà democratiche”.

“È troppo facile – sottolinea la rappresentante del M5S – agitare lo spettro della violenza per screditare chi dissente. Le istituzioni hanno invece il dovere di unire, non di dividere”.

“Il Friuli Venezia Giulia e il Paese intero – conclude Capozzi – hanno bisogno di dialogo, serietà e responsabilità, non certamente di proclami che polarizzano e spaccano la società”.

Sciopero. Pellegrino (Avs): dichiarazioni Fedriga inqualificabili

“Le dichiarazioni del presidente Massimiliano Fedriga sulle piazze che manifestano per la pace in Palestina e contro la nostra forza politica sono inqualificabili, estremiste e non degne di chi ricopre il ruolo di presidente della Regione”, dichiara in una nota Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo le parole di Fedriga sulle piazze propal.

“Non si può continuare ad accostare in modo strumentale e superficiale chi manifesta per la pace, chiedendo il rispetto del diritto internazionale e la fine di un genocidio, a posizioni antisemite o, peggio ancora, a sostegno di organizzazioni terroristiche. Va ricordato che negare un genocidio è un reato secondo la legge 115/2016, perciò usare accuse di questo tipo senza fondamento costituisce non solo una strumentalizzazione politica, ma anche un comportamento potenzialmente illecito”, aggiunge Pellegrino.

“È un atteggiamento che delegittima la libertà di espressione e di manifestazione, alimentando ulteriormente un clima di odio e contrapposizione. Alle manifestazioni di oggi erano presenti tante cittadine e cittadini alla prima piazza nella loro vita, famiglie e tantissimi giovani. C’erano anche elettori dello stesso presidente Fedriga, che hanno sentito il bisogno di scendere in piazza per dire basta alla violenza e chiedere un futuro di pace. Ridurre tutto ciò a un atto di estremismo o di antisemitismo è un’offesa ingiustificabile nei confronti dell’intera comunità del Friuli Venezia Giulia”, continua la consigliera di Opposizione.

“La responsabilità di un presidente di Regione – argomenta ancora l’esponente rosso-verde – dovrebbe essere quella di favorire il dialogo, la coesione sociale e la difesa dei diritti fondamentali. Invece Fedriga sceglie di usare parole che spaccano, etichettano e colpiscono indiscriminatamente cittadini, associazioni e movimenti che chiedono soltanto pace e giustizia per il popolo palestinese. Per questo lo invitiamo a partecipare personalmente a un corteo o a uno sciopero per la Palestina: potrà così vedere con i propri occhi chi manifesta in modo pacifico, ascoltare le motivazioni reali e toccare con mano la composizione plurale di queste piazze”.

“Non ci si può affidare al ‘mi hanno detto’, serve la responsabilità e il coraggio di guardare la realtà senza pregiudizi. Alleanza Verdi e Sinistra continuerà a portare avanti con determinazione la richiesta di un cessate il fuoco immediato e del riconoscimento dello Stato di Palestina. La pace si costruisce con responsabilità, non con la propaganda”, conclude Pellegrino. ACON/COM/fa