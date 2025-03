Pericolo frana, l’autostrada A23 è chiusa a scopo precauzionale in direzione sud fra Pontebba e Carnia

L’autostrada A23 è chiusa a scopo precauzionale in direzione sud fra Pontebba e Carnia per pericolo frane. L’allarme dopo che i sensori posizionati in zona dopo la frana che aveva interessato l’area nel giorno di pasquetta 2024, hanno segnalato dei movimenti in atto. Il costone roccioso è monitorato da autostrade per l’Italia che ha ritenuto di bloccare la circolazione ed effettuare delle verifiche perché appunto i sensori posizionati hanno segnalato instabilità che hanno superato quella che viene definita la soglia di attenzione. La chiusura della A23 è avvenuta quindi a scopo precauzionale ed è in corso il sopralluogo da parte di un geologo per capire se si debba intervenire sul materiale pericolante provocandone la caduta controllata. Come da protocollo sono stati avvisati la Prefettura, le forze dell’ordine e il comune di Amaro territorio sul quale incombe la situazione di pericolo. I disagi sono contenuti anche se rallentamenti e code fino a 3 km si sono formate tra Pontebba e Carnia.