Petizione Comitato No Polo Logistico di Porpetto: “ci avviciniamo alla soglia delle 1000 firme!”

Il Comitato “No polo logistico – difendiamo il territorio” di Porpetto, ha organizzato una nuova assemblea pubblica per aggiornare la comunità sugli sviluppi, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Sindaco Dri. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 marzo alle ore 20.00 presso la Sala Civica “Ex-Latteria” in via Don Minzoni 6 a Porpetto. Sarà l’occasione per confrontarci con l’Amministrazione Comunale, se sarà presente, e per condividere con i partecipanti diverse informazioni. Siamo lieti di annunciare che la raccolta firme ha raggiunto quota 870 adesioni. Un risultato significativo che ci avvicina all’importante traguardo delle mille aziende, testimonianza di un forte sostegno da parte delle Comunità. Invitiamo tutti a partecipare ea contribuire attivamente alla petizione che verrà presentata prossimamente in Regione. Chi non ha ancora firmato potrà farlo durante l’assemblea. Contiamo soprattutto sulla presenza di chi non è ancora intervenuto alle nostre serate e vuole essere informato.

Nonostante il Sindaco stesso abbia descritto l’insediamento come un intervento di “tale magnitudine che avrebbe STRAVOLTO l’intero territorio del Comune di Porpetto e la vita dei suoi cittadini” non ha ritenuto necessario spiegarlo alla popolazione. Noi del Comitato consideriamo invece che sia fondamentale avviare un dibattito tra cittadinanza e l’Amministrazione per discutere in modo approfondito sull’impatto che iniziative di questo genere determinano nel territorio dove si insediano.

Non pensare di agire sull’onda dell’emotività, come ci ha descritto, bensì sulla base di informazioni basate su fonti attendibili raccolte nel corso di questi mesi di ricerca sulla logistica. Considerato che l’interesse di una parte della Giunta Comunale verso lo sviluppo di tali insediamenti non si è esaurito con la decadenza della delibera 36, ma prosegue in attesa di risposte dalla Regione e di nuove proposte immobiliari, restiamo, anche noi del Comitato, in vigile attesa.