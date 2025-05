Petizione in difesa del Tagliamento accolta dalla Ue, Venerdì i particolari

Il caso Tagliamento dilaga nelle Commissioni Europee a seguito della petizione inoltrata il 29 gennaio 2025. Lo si legge nella nota di convocazione da parte del “Comitato per la Vita del Friuli Rurale” di una conferenza stampa che si svolgerà venerdì prossimo (9 Maggio) alle ore 11.00 presso il Caffè Caucigh di via Gemona n. 36 ad Udine. In quella sede verranno resi noti i particolari relativi all’accettazione da parte della Commissione per le Petizioni Ue che ha ritenuto l’importanza del Tagliamento e la rilevanza delle critiche mosse all’operato della Regione FVG ed ha deciso di coinvolgere seduta stante la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo, per una severa valutazione delle responsabilità e delle possibili conseguenze provocate dalle azioni regionali.