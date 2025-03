Pfas nell’acqua pubblica a Manzano – Honsell (Open) interroga la giunta e chiede che la Regione  intervenga subito per sicurezza e trasparenza

“È inaccettabile che si continui a sottovalutare il tema dell’inquinamento da da PFAS nelle acque pubbliche della nostra Regione, soprattutto quando riguarda luoghi frequentati

quotidianamente da bambini e adolescenti, come nel caso della fontanella di Via Zorutti a Manzano, davanti alle scuole medie.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG a margine del deposito di una nuova interrogazione alla Giunta regionale. L’atto fa seguito al recente studio pubblicato da Greenpeace Italia, “Acque senza veleni”, che ha indagato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in oltre 230 comuni italiani, otto dei quali si trovano in Friuli Venezia Giulia. A Manzano, in particolare, sono stati rilevati valori superiori alla soglia di sicurezza stabilita dall’EFSA come somma di quattro PFAS principali. “Già nel passato avevamo acceso un faro su questa grave emergenza ambientale, con interrogazioni ed interventi in Consiglio Regionale” ricorda Honsell. “Nel 2024 – sottolinea Honsell – avevamo anche chiesto esplicitamente che nei documenti regionali di raccomandazione all’Unione Europea si introducessero limiti normativi per queste sostanze, che non si degradano, si accumulano negli organismi, e sono potenzialmente cancerogene e interferenti endocrini.” “L’interrogazione presentata – conclude Honsell – chiede all’Assessore all’Ambiente Scoccimarro di attivarsi con urgenza per mettere in campo azioni preventive, trasparenti ed immediate con la finalità proteggere

la salute pubblica e garantire la fiducia dei cittadini nei servizi fondamentali come l’accesso all’acqua potabile.”