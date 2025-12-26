Piano Fvg: a Sacile sabato 27 dicembre il concerto a chiusura dell’anno 2025

Sarà un grande appuntamento musicale organizzato dalla nuova Orchestra da Camera Ferrucci Busoni di Trieste in collaborazione con Piano fvg e Musicae a suggellare un anno particolarmente intenso e ricco di risultati per MUSICAE – Distretto Culturale del Pianoforte e per il Piano FVG International Piano Competition. Sabato 27 dicembre alle ore 18.30, nello spazio elegante e contemporaneo dello Showroom Disegno del Gruppo Itlas a Sacile, andrà in scena il concerto conclusivo delle attività 2025, realizzato in sinergia con Disegno e Gruppo Itlas, a conferma di un dialogo sempre più fecondo tra cultura, impresa e territorio.

Protagonista della serata sarà la Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, complesso storico fondato nel 1965 e tra le più antiche orchestre da camera attive in Italia, nonché la più longeva del Friuli Venezia Giulia. Sul podio il direttore stabile Massimo Belli, che guiderà l’orchestra in un programma interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, capace di parlare al pubblico con immediatezza e profondità, unendo virtuosismo, energia e poesia sonora.

Accanto all’Orchestra, due soliste di grande sensibilità e personalità artistica: la violinista Giada Visentin e la fagottista Martina Minussi, protagoniste di un percorso musicale che attraversa due concerti per fagotto, archi e cembalo e culmina con l’esecuzione delle immortali Quattro Stagioni, capolavoro senza tempo che continua a sorprendere e coinvolgere per forza evocativa e modernità espressiva.

Il concerto rappresenta non solo un momento di alto profilo artistico, ma anche un’occasione simbolica di bilancio e di visione. Il 2025 ha infatti segnato un passaggio importante per le realtà musicali del sacilese, dal successo del Piano FVG International Piano Competition alle progettualità diffuse di Armoniosi Loci, fino all’esperienza di Arena Musicae, che nel suo tour estivo ha riscosso un grande consenso di pubblico, dimostrando come l’incontro tra cultura e imprenditorialità possa generare valore condiviso e nuove prospettive.

«È stato un anno intenso, impegnativo e allo stesso tempo ricco di soddisfazioni», sottolinea Davide Fregona, direttore di MUSICAE – Distretto Culturale del Pianoforte e di Piano FVG. «Abbiamo lavorato con continuità per rafforzare il legame tra musica, territorio e sistema produttivo, convinti che la cultura possa e debba dialogare con l’impresa. L’esperienza di Arena Musicae, realizzata con Itlas, ha dimostrato quanto questo dialogo sia fertile e capace di coinvolgere pubblici diversi, portando la musica in contesti nuovi senza perdere qualità e identità».

Alla serata saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria pordenonese, a testimonianza di una rete di relazioni che guarda alla cultura come motore di crescita, coesione e visione futura. Al termine del concerto è previsto un brindisi natalizio, occasione conviviale per condividere con il pubblico e gli ospiti lo spirito di un progetto che continua a crescere. Impossibilitato a partecipare, il Presidente Massimiliano Fedriga interverrà con un video messaggio di saluto «Con l’esecuzione delle quattro stagioni di Vivaldi, affidata all’orchestra Ferruccio Busoni di Trieste, il concerto in programma rappresenta la celebrazione di un anno straordinario, traguardi importanti raggiunti da Piano FVG International Piano Competition e da Musicae, distretto culturale del pianoforte. Le iniziative realizzate nel corso del 2025 incarnano perfettamente quella sinergia tra eccellenza artistica, mondo imprenditoriale e territorio, che caratterizza il nostro Friuli Venezia Giulia. La collaborazione con Itlas ne è un esempio tangibile e virtuoso. Questa capacità di fare sistema, unendo cultura e sviluppo economico, rappresenta una delle nostre maggiori ricchezze e un modello da valorizzare e replicare». Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo a info@pianofvg.eu.