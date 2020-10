Piano pandemico Asugi: tre aspetti negativi per i cittadini di Trieste secondo Walter Zalukar Consigliere Regionale del Gruppo Misto

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

I triestini che hanno bisogno di intervento chirurgico potrebbero a breve dover andare ad operarsi a Gorizia o a Monfalcone. E’ quanto prevede il nuovo Piano di ASUGI - l’Azienda sanitaria – dopo aver individuato ambedue gli ospedali di Trieste come ospedali Covid, mentre gli ospedali di Gorizia e di Monfalcone saranno non Covid. Per le operazioni di ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria, oculistica, odontostomatologia e chirurgia generale gli ospedali dell’area isontina si faranno carico di parte dei pazienti in lista di attesa (per chirurgia programmata non oncologica) residenti nell’area giuliana. Così recita il Piano di ASUGI precisando che già nella fase di stabilità, quindi fin d’ora, si dovrà “pianificare e riorganizzare attività in elezione (per pazienti dell’area giuliana presso gli ospedali isontini)”, mentre in caso di recrudescenza del virus Monfalcone e Gorizia dovranno “garantire tutte le attività di emergenza urgenza ed elezione nelle suddette specialità chirurgiche.” Il Piano precisa che tutti i pazienti dell’area giuliano isontina con tampone positivo che abbiano bisogno di cure ospedaliere vanno centralizzati verso le strutture Covid di Trieste secondo complessità clinica: bassa complessità Maggiore-alta complessità Cattinara. L’ospedale di Cattinara continuerà a svolgere le proprie funzioni di presidio hub per cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgie plastica, vascolare e toracica. Ma chi vorrà sottoporsi ad un intervento chirurgico delicato in un ospedale Covid? E così si ripropone il tema da me già rilevato sul rischio di far convivere reparti Covid e no Covid nello stesso ospedale, invece di diversificare i due ospedali triestini: Covid, il Maggiore, no Covid Cattinara. L’Azienda non sembra convincente quando replica dicendo di non ritenere percorribile l’apertura di una ulteriore semintensiva e intensiva al Maggiore per una accertata carenza di personale, in particolare di anestesisti e pneumologi. Non si capisce dove ci sarebbe il risparmio, a meno che non vi sia l’intenzione di adibire lo stesso personale alla cura sia dei malati Covid che no Covid. Neppure si può condividere la precisazione di ASUGI che a Cattinara “le aree Covid sono ben definite, isolate dagli altri reparti e con percorsi dedicati”, visto che l’ospedale di Cattinara non sembra strutturalmente idoneo a creare percorsi diversificati. Vi è invece il fondato timore che i percorsi e i flussi dei malati inevitabilmente possano incrociarsi o sovrapporsi: la radiologia, presso la quale si eseguono le TAC polmonari, indagini eseguite regolarmente nei pazienti Covid-19, è situata al secondo piano nella piastra, e potrebbe essere difficile istituire percorsi che siano realmente, rigorosamente separati. Gli ascensori e forse i corridoi si possono riservare, ma vi sono atri e spazi comunicanti. E poi spogliatoi, mensa, percorsi dei pasti, lavanderia… Il capitolo del Piano di ASUGI dedicato proprio ai percorsi non fuga questi timori, anzi li rinforza. E si pone un’ultima domanda, cosa ne sarà della ristrutturazione di Cattinara? visto che il Piano ha un arco temporale annuale (settembre 2020- settembre 2021) e i reparti Covid da poco allestiti non potranno certo essere smantellati.