Piattaforma di danza contemporanea WhatWeAre domenica a Udine

Sin dalla sua prima edizione nel 2015, la piattaforma WhatWeAre, in scena Domenica 4 maggio alle ore 18:00 al Teatro S. Giorgio, ha posto una particolare attenzione nei confronti della danza contemporanea portando a Udine grandi nomi del settore a livello internazionale, allo scopo di dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori attraverso incentivi di alto profilo professionale. Da un’esperienza quasi trentennale di attività didattiche e formative sul territorio e di monitoraggio della giovane danza d’autore, nasce questo progetto, curato dall’Associazione Danza e Balletto con la direzione artistica di Massimo Gerardi (direttore Theater Görlitz-Zittau), allo scopo di promuovere interpreti e autori di talento chiamati a creare brani sulla poetica del gesto nei suoi significati espressivi, sociali ed artistici. Prestigiose, anche in questa 10^ edizione che gode della collaborazione del Comune di Udine e di Danza&Danza, le partnership con Università, Compagnie e Centri di formazione coreutica in Italia, Francia, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Svizzera. Delle numerose candidature giunte da Italia ed estero, preselezionate tramite call, 30 accedono al palcoscenico, con proposte e autori provenienti da Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria, Toscana, Liguria, Trentino, Sicilia, Germania, Slovenia, Olanda e Romania. Al Teatro S. Giorgio, i giovani artisti presenteranno le proprie coreografie a una commissione presieduta da Paolo Mangiola, direttore del Rijeka Ballet, e Mattia Cason, direttore della compagnia En-Knap, e composta da direttori e/o rappresentanti delle Istituzioni partner: Accademia civica d’arte drammatica “Nico Pepe”, Agora Coaching Project Reggio Emilia, Arearea/Areadanza_urban dance festival, Compagnia Linga-Losanna, Compagnia En Knap Lubiana, CSS-Teatro Stabile di Innovazione del Fvg, Dipartimento Danza Università MUK Vienna, FAND-Fondazione Accademia Nazionale di Danza Roma, G.H. Theater Görlitz-Zittau Germania, MN Dance Company Slovenia, National Foundation for Dance Serbia, Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower Cannes, Visavì-Gorizia Dance Festival-GO!2025. Whatweare è preceduto il 3 e 4 maggio da un workshop-day presso la sede sociale dell’ADEB in via Baldasseria Bassa 231 a Udine. Partecipazione gratuita. Info adeb@ceron.it www.facebook.com/pages/ADEB-Associazione-Danza-e-Balletto