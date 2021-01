Piattaforma logistica Trieste: Shaurli PD, valore per tutto Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"La conclusione ufficiale dei lavori sulla piattaforma logistica, la proiezione verso la realizzazione del Molo VIII e l'inizio dell'integrazione con il porto di Amburgo sono un successo di Zeno D'Agostino e dell'imprenditoria triestina e friulana: una capacità di fare sistema che finalmente rappresenta un esempio e un valore aggiunto per tutto il Friuli Venezia Giulia". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla vigilia della cerimonia che sancirà il completamento dell'infrastruttura portuale di Trieste e della firma, alla presenza del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, tra Hhla, operatore del porto di Amburgo, e i soci della Piattaforma logistica di Trieste, Icop e Francesco Parisi.

"Sono i frutti di un impegno sul fronte delle Infrastrutture che risale indietro nel tempo - continua Shaurli - su cui abbiamo creduto ed investito molto nella passata legislatura regionale. Crediamo vada coltivata senza retorica la visione del porto di Trieste come opportunità e leva per l'economia dell’intera regione - aggiunge il segretario dem - assieme ad una ripresa delle relazioni internazionali da parte della Regione che sono fondamentale strumento a servizio della ripresa. Speriamo che questa Regione torni a traguardare e progettare il suo futuro e non si accontenti, come pare piacere al presidente Fedriga, di parlare solo di passato o - conclude - di fare propaganda alla ricerca di consenso".