Piccole mobilitazioni locali per dare sollievo culturale ai forzati della casa

La Libreria Friuli di Udine ha deciso di dare "un piccolo sollievo per far passare le lunghe giornate a casa, senza, però, dimenticare la sicurezza da oggi lunedì 9 marzo, noi della della Libreria Friuli consegneremo, al bisogno, i libri direttamente nelle vostre case (consegna rigorosamente in bici, nel pieno rispetto dell'ecologia)! Se il virus non conosce confini e barriere la cultura nemmeno, ricordiamocelo! Da lunedì chiamateci allo 043221102 o scrivete una mail a libreriafriuli@gmail.com per ricevere maggiori informazioni".