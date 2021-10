Piccolipalchi: al Teatro Odeon di Latisana andrà in scena lo spettacolo Cappuccetto Rosso della compagnia fiorentina Zaches Teatro

Partirà da Latisana l’edizione 2021/2022 di Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con i comuni aderenti e con il sostegno della Fondazione Friuli. Sabato 30 ottobre (ore 17) al Teatro Odeon andrà in scena lo spettacolo Cappuccetto Rosso della compagnia fiorentina Zaches Teatro, dedicato ai bambini dai 5 anni. Narrazione, teatro di figura e danza sono gli ingredienti del racconto di questa celeberrima fiaba dove il bosco, luogo misterioso e affascinante, induce la protagonista alla disubbidienza e la mette davanti alle universali domande: dove vai? Quale strada prenderai? La rassegna Piccolipalchi tornerà a Latisana sabato 29 gennaio, sempre alle 17, con Pulcetta dal naso rosso per i bambini dai 4 anni. Scritto, diretto ed interpretato da Valentino Dragano per la compagnia Kosmocomico Teatro di Milano, lo spettacolo narra la storia del clown Pulcetta che un triste giorno perde il suo naso rosso e inizia un avventuroso viaggio per ritrovarlo. Danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici si rincorrono sulla scena per raccontare metaforicamente il viaggio che ognuno di noi fa per crescere e trovare il proprio posto nel mondo. La prenotazione è vivamente consigliata. Per ulteriori informazioni contattare il Teatro Odeon ai numeri 0431 59288 o 324 9079773, oppure l’ERT allo 0432 224214 prenotazioni@ertfvg.it. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Ingresso gratuito per i possessori della tessera SocietaTeS dell’ERT.

Al Teatro Odeon è tutto pronto anche per la 48^ stagione di prosa, musica e danza che alzerà il sipario il 2 dicembre con la commedia Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare? Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saranno i protagonisti di questa divertente piéce che racconta vizi e virtù dei quarantenni di oggi. La campagna abbonamenti partirà martedì 2 novembre: gli abbonati della stagione 2019/2020 potranno confermare il proprio posto fino a venerdì 12 novembre. Dal 15 al 26 novembre saranno aperte le nuove sottoscrizioni. Orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13. Sarà possibile riconfermare gli abbonamenti anche telefonicamente. Per approfondire visitare il sito www.ertfvg.it.