Piccolipalchi: domenica 9 febbraio appuntamento a Tolmezzo con “Peli”

Terzo e ultimo appuntamento a Tolmezzo con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dall’amministrazione comunale. Domenica 9 febbraio alle 17 il Teatro Candoni ospiterà lo spettacolo di narrazione Peli. Storia dell’orso che non lo era della compagnia Pandemonium Teatro. Dedicato ai bambini dai 5 anni, lo spettacolo è tratto dal libro L’orso che non lo era di Frank Tashlin; la drammaturgia e la regia sono firmate da Walter Maconi mentre in scena ci saranno Olga Mantegazza e Gregorio Maconi.

Lo spettacolo racconta la storia di un Orso che in primavera, svegliandosi dal letargo,

non si ritrova più nel suo mondo naturale perché, durante il sonno, un gruppo di uomini ha costruito nel bosco una grande fabbrica. Inizia così la sua disavventura, costretto a lavorare come operaio per gli uomini: riuscirà l’Orso a non smarrire la sua natura più profonda?

Peli è la storia dell’incontro/scontro tra uomo e natura e lo spettacolo propone ai più piccoli un inno alla libertà, celebrando il valore della Natura.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto abbonati e convenzioni ERT 5 euro, pacchetto famiglia (4 ingressi) 20 euro. Biglietti in vendita anche online su ertfvg.vivaticket.it. Informazioni allo 0432.224246.

Giunta alla 18^ edizione, la rassegna Piccolipalchi si è caratterizzata sin dal suo avvio come un importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio che promuove il diritto all’arte e alla cultura nell’infanzia. Per conoscere l’intero cartellone della rassegna e per un approfondimento sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.