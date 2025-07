Piccolipalchi Estate: tre appuntamenti in Carnia

Piccolipalchi, la rassegna dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata alle famiglie, ritorna in Carnia anche in versione estiva con tre appuntamenti all’aperto realizzati in collaborazione con i Comuni del territorio, la Comunità di montagna della Carnia e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.

Si parte mercoledì 6 agosto da Forni di Sopra con La dinamica del controvento, originale installazione musicale performativa. Una speciale bilancia, fatta di musica e persone, mette in equilibrio una pianista e il suo pianoforte con un tappeto che si stacca dal suolo e su cui salgono, di volta in volta, 4/5 passeggeri. Come uscito da Le mille e una notte, il tappeto volante accompagna il pubblico in un viaggio musicale girando a mezz’aria, sospinto dalla melodia di alcuni celebri brani.

La rassegna farà poi tappa ad Amaro venerdì 29 agosto con Doors, spettacolo dedicato ai bambini dai 5 anni in su con protagonisti due clown, per concludersi martedì 2 settembre a Paluzza con Arcipelago, installazione teatrale interattiva per i bambini dai 7 anni, premiata agli Eolo Award 2023.