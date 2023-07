Piccolo Violino Magico: la settima edizione a San Vito al Tagliamento

Il concorso Piccolo Violino Magico arriva alla settima edizione: uno dei più ambìti e prestigiosi concorsi internazionali per giovanissimi talenti dell’archetto, eccellenza del Friuli Venezia Giulia ormai conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. È dedicato ai violinisti fino ai 13 anni, senza vincoli di provenienza e di nazionalità.

L’attesissima finale si terrà domenica 9 luglio alle 16 all’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento.

Le operazioni del concorso iniziano lunedì 3 luglio sempre a San Vito con la presentazione e un primo concerto. Tre i “round” eliminatori per i giovani concorrenti: i primi due il 4 e il 7 luglio, che preludono al terzo e ultimo, la grande finale.

Sono molte anche le attività collaterali che accompagnano il concorso.

La competizione è organizzata dall’Accademia d’Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, sotto la direzione artistica del grande violinista, capostipite della “scuola russa” Pavel Vernikov (anche presidente della giuria) e sotto la guida del direttore organizzativo Domenico Mason, anche direttore artistico dell’Arrigoni.

Il concorso vanta partner istituzionali e accademici di grande importanza ed è prima di tutto una grande opportunità per giovanissimi talenti di mettersi alla prova, in vista di una nuova carriera.

UN CONCORSO BASATO SU DIDATTICA, CONDIVISIONE, CRESCITA COMUNE

La specificità del concorso è una modalità dai solidi valori, che fa della competizione uno stimolo sano, basato sulla crescita e sulla condivisione. Il confronto è serio e rigoroso dal punto di vista etico perché crea occasioni di confronto, mette a contatto i ragazzi con molti professionisti di levatura, li fa esibire con diverse orchestre e mette loro a disposizione rimborsi economici e corsi di alto perfezionamento, finalizzati a supportare i ragazzi nella loro crescita professionale.

I 20 bambini e ragazzi scelti, tra i 7 e i 13 anni, arrivano a San Vito da Italia, Spagna, Germania, Norvegia, Ucraina, Giappone, Australia, Sud Corea, Singapore, Russia, Stati Uniti, Cina, Canada, Australia.

LE ATTIVITÀ DEL CONCORSO E QUELLE COLLATERALI TUTTE GRATUITE E APERTE AL PUBBLICO

Il concorso non è “soltanto” competizione e studio, ma anche approfondimento, conoscenza del territorio, svago; a cominciare da lunedì 3 luglio, quando dopo la presentazione di candidati e giuria si svolgerà il Concerto della violinista Natsuho Murata (Vincitrice del concorso nel 2018) con il pianista Giuliano Mazzoccante. Il 4 e il 5 luglio continuano le attività del concorso (Primo “round” di eliminatorie) e mercoledì 5 luglio alle 15 al Teatro Arrigoni si terrà una conversazione dal titolo “Parlare e scrivere di musica…perché”? con Filippo Michelangeli (editore e direttore di Amadeus e Suonare News), Aurelio Canonici (direttore d’orchestra, compositore e divulgatore musicale), Alessio Screm (musicologo, giornalista e autore).

Giovedì 6 luglio, alle 18 si parte da Piazza del Popolo (Punto IAT) per una Visita guidata Musicale: Angelo Battel, Alessio Screm e i giovani concorrenti del Piccolo Violino Magico accompagneranno il pubblico con la loro musica durante una visita alle bellezze artistiche di San Vito al Tagliamento.

Venerdì 7 Luglio – dopo il “Secondo Round” dei giovani concorrenti, al mattino – al Teatro Arrigoni alle 17 si tiene l’incontro: “L’importanza della manutenzione negli strumenti ad arco” A cura dell’Associazione ALI (Associazione Liutaria Italiana), che cura anche la mostra sugli strumenti ad arco esposta lungo tutta la durata del Concorso (presenta l’incontro Alessio Screm).

Sabato 8 luglio, dopo la masterclass che i giurati terranno ai concorrenti non ammessi, alle 19 il pubblico è atteso al Castello, per il Concerto di tutti i partecipanti al Concorso, accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni. Grande finale, domenica 9 luglio, alle 16.30 all’Auditorium Comunale: i quattro finalisti si giocheranno la vittoria accompagnati dalla FVG Orchestra.

LE MUSICHE DEL CONCORSO

Il programma del Piccolo Violino Magico, nei suoi tre Round, dal 4 al 9 luglio, vede i concorrenti cimentarsi in un repertorio d’obbligo, che comprende impegnativi brani del più vasto repertorio: Concerti barocchi (Vivaldi, Pergolesi, Tartini), pezzi virtuosistici di notevole difficoltà (Wieniawski, Saint-Saëns, de Sarasate, Kreisler, Waxman), Concerti classici (Mozart e Haydn), Concerti romantici (Mendelssohn, Saint-Saëns, Wieniawski, Paganini, Katchaturian) e un brano d’obbligo composto espressamente per il Concorso dal compositore Cristian Carrara e che prevede (unicità del Piccolo Violino Magico) l’esibizione del candidato assieme ad uno dei membri della Giuria, tutte firme internazionali di grande calibro.

GIURIA E PREMI

A giudicare i giovani solisti, una squadra di eccellenti firme del mondo concertistico ed accademico, presieduti da Pavel Vernikov, anche direttore artistico del Concorso: Koh Gabriel Kameda, Janne Malmivaara, Hennia Semmler, Robin Wilson, Yamei Yu, George Tudorache.

Nel corso dei primi due Round (rispettivamente il 4 e 5 e il 7 luglio) i piccoli violinisti si esibiranno per le prime selezioni, accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni; mentre la finale (Terzo Round), a cui saranno ammessi ad accedere al massimo quattro talenti, salirà sul palco la FVG Orchestra, il 9 luglio alle 16.30: tutti i concerti interni al concorso si tengono all’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento.

Per il vincitore e i primi classificati i premi consistono in borse di studio – il primo premio offre una Scholarship del valore di 5.000 euro – e nel dono di un pregiato violino del liutaio Fabio Piagentini di Lucca costruito con l’abete di risonanza delle foreste tarvisiane. Il vincitore, inoltre, sarà chiamato a esibirsi in uno o più concerti della stagione 2023/2024 dell’Accademia d’Archi Arrigoni. Anche i premi dal secondo al quarto posto comprendono un supporto economico per proseguire nel perfezionamento: 3000 euro il secondo, 2000 euro il terzo e 1000 euro il quarto premio.

IL PROGRAMMA

Dal 7 al 9 luglio presso la Chiesa dei Battuti,

Mostra di Liuteria Moderna a cura dell’Ass. ALI (Associazione Liutaria Italiana) di Cremona

PROGRAMMA CONCORSO E ATTIVITÀ COLLATERALI

(in arancione le attività fuori-concorso)

Lunedì 3 Luglio

h 14.30

Auditorium Comunale

Estrazione della lettera per definire l’ordine di esibizione dei candidati

h 20

Auditorium Comunale

Presentazione Ufficiale dei Candidati, della Giuria

Concerto con la violinista Natsuho Murata, vincitrice PVM 2018.

Pianoforte, Giuliano Mazzoccante

Martedì 4 Luglio

h 10 – 13/ 15 – 18

Auditorium Comunale

CONCORSO 1^ round

Candidati accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni

Mercoledì 5 Luglio

h 10 -13

Auditorium Comunale

CONCORSO 1^ round

Candidati accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni

h 13.30

Auditorium Comunale

Proclamazione dei Semifinalisti del Concorso

h 15

Antico Teatro G.G. Arrigoni

“Parlare e scrivere di musica.. perché”?

Intervengono Filippo Michelangeli (editore), Aurelio Canonici (direttore d’orchestra, compositore e divulgatore musicale), Alessio Screm (musicologo, giornalista e autore).

Giovedì 6 Luglio

h 18 -20

Visita guidata musicale

Partenza dal Punto IAT, Piazza del Popolo,

San Vito al Tagliamento

Angelo Battel, Alessio Screm e i giovani concorrenti del Piccolo Violino Magico, ci accompagneranno con la loro musica durante una visita alle bellezze artistiche di San Vito al Tagliamento

Venerdì 7 Luglio

h 9 .30 – 13

Auditorium Comunale

CONCORSO 2^ round

Candidati accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni

h 13.30

Auditorium Comunale

Proclamazione dei Finalisti del Concorso

h 17

Antico Teatro G.G. Arrigoni

“L’importanza della manutenzione negli strumenti ad arco” A cura dell’Associazione ALI (Associazione Liutaria Italiana). Presenta Alessio Screm

Sabato 8 Luglio

h 10 – 13

Scuola Primaria A.L. Moro

Masterclass dei membri della giuria ai concorrenti non ammessi alla finale

h 19

Castello di San Vito al Tagliamento

Concerto dei partecipanti al Concorso, accompagnati dall’Accademia d’Archi Arrigoni

Domenica 9 Luglio

h 16.30

Auditorium Comunale

FINALE del Concorso

Finalisti accompagnati dalla FVG Orchestra