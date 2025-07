Piena solidarietà da Furio Honsell (Open) ai Vigili del fuoco che denunciano l’assenza di coordinamento per le emergenze

“Esprimiamo piena solidarietà al CONAPO, il sindacato dei Vigili del Fuoco, che ha denunciato l’assenza di coordinamento con gli altri organi

di gestione dell’ emergenza a guida regionale. Prendendo spunto dall’episodio in Val Rosandra, che ha visto una gestione degli elicotteri incomprensibile e sulla quale, come Open Sinistra FVG, abbiamo già fatto un accesso atti. Il CONAPO ha fatto appello al governo

nazionale per una migliore intesa tra servizi statali e servizi regionali.

Condividiamo questa forte preoccupazione. I servizi di emergenza, vanno coordinati in modo preciso. La preparazione e la disponibilità di certi mezzi da parte dei Vigili del Fuoco non può essere sostituita con servizi a gestione regionale, anche per motivi di costi. Da tempo

chiediamo, attraverso interrogazioni in Consiglio, che si giunga ad un coordinamento efficace senza tentativi di “regionalizzare” ciò che non

serve. Purtroppo, le risposte che riceviamo dalla Giunta non sono mai espresse in modo limpido. ” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG