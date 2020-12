Pietro Greco, grazie

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Addio a Pietro Greco, giornalista scientifico e punto di riferimento per la comunicazione della scienza nel nostro Paese. Con i suoi articoli e i suoi libri ha saputo essere una voce autorevole e forte nel dibattito scientifico; sempre pacato e gentile, è stato in prima linea nel difendere il valore della ricerca e il suo ruolo cruciale nella società, lasciando una traccia importante come socio fondatore della Fondazione IDIS-Citta' della Scienza di Napoli e come direttore dei master in Comunicazione scientifica della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.

Nato a Barano di Ischia il 20 aprile 1955, Pietro Greco si era laureato in chimica e vanta un lungo e prestigioso curriculum. È stato membro del consiglio scientifico della Fondazione Symbola, direttore della rivista Scienza&Societa' edito dal Centro Pristem dell'universita' Bocconi di Milano e condirettore del web journal Scienzainrete e membro del consiglio scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Dal 2018 era caporedattore del magazine on line 'Il Bo Live', curato dall'Universita' degli Studi di Padova, mentre dal 2006 al 2008 e' stato consigliere dell'allora ministro per l'Universita' e della RicercaFabio Mussi. Appassionato di fisica teorica, pacifismo e storia della scienza, ha scritto molti libri tra cui l'ultimo, uscito a settembre, "Quanti. La straordinaria storia della meccanica quantistica". La redazione della trasmissione Radio3scienza, con cui ha lavorato come conduttore, che ne ricorda la "grande capacità di unire autorevolezza e umiltà , pensiero acuto e pacatezza. Un uomo di scienza, un professionista gentile, un collega generoso".

Così lo ricorda la nostra collaboratrice Dianella Pez: Pietro Greco veniva con piacere qui in Regione, dove aveva co-fondato e diretto il Master in Comunicazione della Scienza della SISSA a Trieste. A Cervignano sarebbe dovuto tornare nella prossima primavera, per un dialogo su “Dante pioniere della democratizzazione del sapere”, di cui avevamo parlato proprio nelle ultime settimane. Con Pietro Greco abbiamo perso un uomo gentile. L’anno scorso mi aveva regalato Errore, uno dei suoi libri del 2019 (scriveva più libri all’anno); ed un errore della fantasia mi viene alla memoria, adesso, mentre vorrei raccontare di lui. Ci sono persone che incontriamo, prima, attraverso la loro scrittura e così è stato con lui quando, parecchi anni fa, ho letto un suo articolo su L’Unità, testata che aveva avuto il coraggio di introdurre non una semplice pagina culturale ma la pagina della Scienza. Non ricordo l’argomento ma l’effetto legato alla profondità di quello scrivere. Così mi ero messa a immaginare l’autore, che non avevo mai visto, e lo fantasticavo di grande statura fisica, in simmetria perfetta con lo scritto. Sbagliavo, tuttavia la statura c’era, ed era in modestia, bontà, vastità di cultura. In lui viveva un immenso impegno civile, guidato da una fiducia ferrea nel valore della scienza, della democrazia, del loro esserci assieme.

Non faceva mancare allo studio l’azione propositiva: “Il declino dell’Italia e una modesta proposta per uscirne” è stato il suo contributo al Convegno Matematica e democrazia (Orvieto, aprile 2014), pubblicato in PRISTEM Storia 39-40. La proposta è scientifica e culmina nella lettera, che fa propria, di Vannevar Bush al Presidente USA del luglio 1945: “Dobbiamo puntare sulla scienza, leva per lo sviluppo economico oltre che per la sicurezza sanitaria…Non possiamo attenderci che questa lacuna venga colmata dall’industria. L’impulso alla ricerca può venire solo dal governo…”. E poi, la sua relazione nel volume Addio alla razza/Una parola pericolosa che per la scienza non ha senso, e il libro da lui curato Fisica per la pace/Tra scienza e impegno civile, in cui vi sono due suoi articoli. Decine di libri, ultimi dei quali i quattro pubblicati quest’anno, tra cui Trotula/La prima donna medico d’Europa e Homo/Arte e Scienza. Si aggiunga la mole sterminata di articoli su riviste diverse: StrisciaRossa, in questi giorni, ha reso disponibile in prima pagina la sequenza dei suoi contributi, e molti altri se ne possono trovare su Il Bo Live, giornale dell’Università di Padova di cui era caporedattore. E il seguìto Radio3 Scienza. Tra i vari premi, onorificenze, titoli, amava (e lo so perché mi disse di citarlo, ci teneva) quello dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, che lo aveva nominato Accademico Corrispondente della Classe di Discipline Umanistiche e Scientifiche.

A tutte le persone che lo seguivano mancherà quel “carissimi” con cui si rivolgeva ai suoi amici-lettori su fb, per invitarli a qualche conferenza o lettura: traspariva sempre il suo affetto, assieme alla sua caratteristica riservatezza, quella del non veniteci apposta, se vi trovate nelle vicinanze mi farà piacere vedervi. Ora ci resta il bisogno di dirci quanto siamo stati fortunati per averlo conosciuto. A Cervignano, dove nel 2019 ci aveva presentato le sue riflessioni sulla figura di Leonardo, sarebbe tornato nel 2021 per quel magnifico Dante che era stato capace di tratteggiare in più testi. E proprio nel capitolo dedicato a Dante contenuto nel primo volume dei cinque intitolati La scienza e l’Europa (con dedica “a mia moglie, Emilia”), si trovano la sua voce ancora viva e la sua eredità, il suo insegnamento e la sua stessa pratica di vita: “Gli intellettuali hanno una missione sociale da compiere. O, detta con le parole di Dante, la misericordia è “madre di beneficio”: occorre che chi siede direttamente alla mensa degli angeli (gli uomini di scienza e, più in generale, i produttori di nuova conoscenza) o anche chi, come lui, è capace di raccogliere le briciole ai margini (i divulgatori e, quindi, anche i poeti) spezzino il pane della conoscenza. La diffondano, rendendola disponibile per tutti.”

Dianella Pez