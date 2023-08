Pnrr: Rojc (Pd), Governo taglia senza coinvolgere Regioni. Spitaleri: Governo centralista mortifica amministratori locali

“Come tiene all’oscuro il Parlamento, dunque il Governo amico ha tenuto all’oscuro di tutto il presidente Fedriga, il presidente della conferenza delle Regioni, esattamente come veniva rimproverato da destra a un altro Governo reo di ‘non coinvolgere’ Regioni e Comuni. Prendiamo atto che nemmeno nel Palazzo della Regione si sa con precisione quali siano le opere e gli interventi tagliati da Fitto, con la benedizione di Meloni, Salvini e Giorgetti, perché siano stati fatti proprio quei tagli, se, come e quando siano appostate risorse sostitutive. In altre Regioni già circolano elenchi di ciclovie e case della comunità da tagliare, e dal Servizio studi della Camera ci dicono che non ci sono coperture statali per i progetti definanziati”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che il presidente Fvg Massimiliano Fedriga ha detto che “la cosa principale è capire insieme al ministro quali opere riescono ad andare avanti fino al 2026 e quali non riescono”.

“Questo sistema di governo senza coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali – aggiunge il membro della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri – è la risposta più evidente alla autonomia reclamata dai ‘governatori’ leghisti. Ecco un vero Governo centralista e autoritario che mortifica amministratori locali, brucia risorse dal ponte di Messina alle grandi società sportive, alla pseudo riforma del fisco. La destra nega i principi minimi dell’autonomia anche regionale tanto – puntualizza Spitaleri – da intervenire su progetti e interventi del Friuli Venezia Giulia senza informare il vertice della Regione”.