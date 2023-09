Acciaieria, in poche parole: quando il padrone chiama………

Domani a Trieste in Consiglio regionale si svolgerà la riunione delle commissioni consiliari regionali seconda e quarta. Oggi la stampa locale si è data un gran d’affare per anticipare alcuni contenuti e per perorare la causa della Danieli che solo incidentalmente è il padrone designato di un Moloc editoriale che comprende i maggiori mezzi di comunicazione e informazione locali. Così il Messaggero Veneto, così come il Friuli, ci fanno sapere che: «Dal punto di vista ambientale non esistono condizioni evidenti per limitare a priori l’insediamento di ulteriori attività industriali nell’Aussa Corno». Si tratta ovviamente del tentativo, piuttosto sguaiato, di rovesciare il diniego già annunciato dalla stessa Regione utilizzando studi che non commentiamo ma che guarda caso sono tutti ben indirizzati e non una parola invece viene spesa su altri lavori tecnici che giungono a diverse conclusioni. Vedremo come andrà, intanto resta l’amarezza di constatare come il pluralismo informativo sia davvero a rischio e soprattutto come la volontà espressa da popolazione e sindaci rischi di essere piegata agli interessi economici di pochi.