Grande successo per il primo incontro nell’ambito della Rassegna letteraria POLIFONIE FRIULANE AL CHIAR DI LUNA che si è tenuto mercoledì 05 luglio e organizzato dal Comune di Martignacco (Assessorato alla Cultura) in collaborazione con il FAI delegazione di Udine. La presentazione del libro IL SEGRETO DI BERTRAND DE SAINT-GENIES di Mauro Tonino in dialogo con Martina Campagnolo –delegato eventi locali delegazione FAI di Udine- si è tenuta all’interno del giardino estivo del Caffè L’Ottocento di Martignacco a causa delle condizioni metereologiche.

La rassegna, il cui filo conduttore è il territorio declinato nelle sue molteplici sfumature, proseguirà fino al 07 settembre e avrà come protagonisti ben 7 autori che, con stili letterari diversi, hanno raccontato paesaggi, vite, storia, enogastronomia del Friuli e non solo. Di seguito il programma dei prossimi incontri, che si svolgeranno in Piazza Vittorio Veneto o in caso di maltempo presso il Caffè L’Ottocento.

– 13 luglio h. 20:30

Il patrizio e la cortigiana di Antonella Favaro (Ed. Gaspari)

in dialogo con Martina Campagnolo (per la Delegazione FAI di Udine)

– 19 luglio h. 2030

Gente di Udine di Domenico Pecile (Corvino Ed.) e Friûlout di Massimo De Liva (Antonio Moro Ed.) in dialogo con Martina Campagnolo (per la Delegazione FAI di Udine)

– 23 agosto h. 20:30

Fricokiller e Ultima fermata Misincinis di Nicola Skert (Morganti Ed.) in dialogo con Martina Campagnolo (per la Delegazione FAI di Udine)

– 30 agosto h. 20:30

Storia del Friuli e dei friulani di Valter Tomada (Ed. Biblioteca dell’immagine)

in dialogo con Martina Campagnolo (per la Delegazione FAI di Udine)

– 07 settembre h. 20.30

Vino e libertà di Angelo Floramo (Ed. Bottega Errante) in dialogo con Martina Campagnolo (per la Delegazione FAI di Udine)”

Ingresso libero.

Contributo consigliato a partire da 3 euro a favore del FAI. Possibilità di iscriversi o rinnovare l’iscrizione al FAI in loco.