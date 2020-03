Polinote Music Room laboratorio a Pordenone con Arno Barzan “Frank Zappa e la continuità concettuale”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Terminata l'ordinanza coronavirus, riprende regolarmente la programmazione di Polinote Music Room in Vicolo Chiuso 5 a Pordenone. In calendario lunedì 9 marzo alle 21.00, il laboratorio con Arno Barzan, musicista eclettico con all’attivo decine di composizioni proprie e centinaia di arrangiamenti, che collabora come pianista, tastierista, trascrittore, arrangiatore con vari musicisti della regione. Secondo quanto già suggerisce il titolo del laboratorio"Frank Zappa e la continuità concettuale", la serata verterà sull'analisi della musica di Frank Zappa, attraverso l'ascolto di alcuni suoi brani, creando un parallelismo con la personale visione della musica di Arno Barzan e con le sue composizioni. Il laboratorio - a ingresso libero - è aperto a tutti gli strumentisti, musicisti professionisti e non, allievi e appassionati. Per informazioni: tel. 0434 520754 cell. 347 7814863 dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 – info@polinote.it. Il progetto Polinote Music Room è realizzato da Polinote coi partner tecnici Associazione Sviluppo e Territorio C'entro Anch'io, Taverna di Mr O., MP Musica e Claps. Il progetto di divulgazione musicale attraverso la condivisione proseguirà poi nei prossimi mesi con due eventi molto attesi: il 29 marzo workshop e jam session serale con il chitarrista Andrea Braido, il 20 aprile laboratorio col musicista pordenonese Massimo De Mattia, il 18 maggio laboratorio con il pianista Glauco Venier. Dal suo avvio a oggi Polinote Music Room ha attivato laboratori che hanno visto protagonisti alcuni musicisti professionisti del territorio, che una volta al mese – in forma gratuita – hanno condiviso la propria musica. In questi incontri aperti si sono trattati diversi generi musicali tra ascolto e pratica.

Altri workshop hanno permesso di incontrare musicisti di fama nazionale e internazionale attraverso lezioni collettive pomeridiane su prenotazione. I partecipanti hanno poi avuto l’occasione di cenare con l’artista alla Taverna di Mr. O di Pordenone, prendendo parte alla jam session serale aperta a tutti. Arno Barzan è diplomato in Organo e Composizione organistica al Conservatorio Statale “G. Tartini” di Trieste, perfezionandosi in seguito sulla letteratura organistica della Germania del Nord e sulle opere di J. S. Bach all’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia. In qualità di relatore ha tenuto seminari di musica d’insieme nella casa circondariale di Pordenone, trovando questa esperienza molto divertente (per se stesso e per gli allievi). Musicista eclettico, ha all’attivo decine di composizioni proprie e centinaia di arrangiamenti, collaborando come pianista, tastierista, trascrittore, arrangiatore con vari musicisti della regione. Tra i tanti progetti musicali: Verdi Rock, quintetto etno-swing, quartetto jazz-freestyle rap, in trio, in duo, da solo, non andandoci. Collabora con vari Istituti Comprensivi per la realizzazione di progetti didattici e come animatore musicale, riscuotendo ampi consensi. Docente di Tastiere, Pianoforte, Organo, Armonia, Teoria e Solfeggio, Musica d’insieme. Nella sua musica è presente una vena d’ironia tutt’altro che sottile.