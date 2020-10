Polinote Music Room, lunedì salotto musicale con Michela Grena

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dopo il seguitissimo appuntamento con il batterista Nevio Basso, che ha inaugurato la stagione 2020-21 di Polinote Music Room con una bellissima intervista ricca di musica e di tanti aneddoti, lunedì 26 ottobre alle 21, protagonista del salotto musicale sarà la cantante, autrice ed insegnante di canto Michela Grena. L'appuntamento online verrà trasmessa sulla pagina Facebook di Polinote Music Room – progetto ideato i batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant, con il prezioso supporto tecnico di Davide Pettarini della cooperativa Claps, in collaborazione con C'entro Anch'io di Pordenon -; a presentare e a intervistare sarà il musicista Giovanni Gorgoni. Michela Grena dal 1998 è solista in diverse formazioni sia in duo che in gruppo, che spaziano tra il soul, il jazz, il blues e il gospel. Dal suo progetto solista “Michela Grena & The One Beat Band” nasce l’Ep “Our father’s love” disco composto e arrangiato insieme al pianista Gianpaolo Rinaldi. Dal 2014 è la cantante del gruppo Wicked Dub Division, combo dub pordenonese in scena da 10 anni, con cui ha all’attivo 3 album e moltissimi concerti in Italia ed Europa e con cui ha vinto nel 2015 il Premio della Critica al Concorso “Voci per la libertà” organizzato da Amnesty International, con la canzone “New Slavery”. Dal 2016 Michela Grena collabora come solista con gli inglesi Zion Train (tra i più influenti e longevi gruppi reggae/dub della scena europea e non solo) partecipando all’HeartBeat Festival a Gutalajara (Messico), Germany Tour 2016, Uprising Festival 2017 ecc. Significativa anche la collaborazione con la band pordenonese reggae/dub B.R.Stylers, con cui ha pubblicato 4 album e con cui si è esibita dal 1998 al 2011 nei migliori club e festival d’Italia, con tour in Polonia, Croazia, Slovenia e Spagna. Nel 2013 entra a far parte dell’organico della North East Ska Jazz Orchestra, Ensemble friulano di 18 elementi che ha all'attivo tre dischi e diversi tour in Italia e in Europa, tra Francia, Spagna, Germania e Olanda. Nel Marzo del 2017 esce in anteprima sul portale tedesco Reggae Ville, il singolo auto prodotto “Mama” che vede Wicked Dub Division e Nesjo insieme, e che ha raggiunto di recente l’importante traguardo di 10 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Dal settembre 2002 Michela Grena insegna canto moderno in molte scuole del Friuli Venezia Giulia, tra cui anche Polinote. Nel corso degli anni affina la sua esperienza attraverso percorsi mirati sia individuali che di gruppo, dedicandosi in particolare alla vocalità nell’infanzia e nell’adolescenza, percorsi individuali per ragazzi e adulti, didattica speciale ed inclusiva per persone diversamente abili.