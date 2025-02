Pollicino, ovvero il coraggio di affrontare il bosco della vita. Domenica al Pasolini di Casarsa

«Nel teatro le storie prendono corpo grazie alla materia e alla relazione tra attore e spettatore. Si può giocare con i personaggi e trovare le ragioni del nostro andare nel bosco della vita». Sono parole di Bernardino Bonzani interprete, insieme a Franco Tanzi, dello spettacolo che domenica 9 febbraio, grazie alla collaborazione del Comune, porterà al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia una delle più belle e famose storie scritte da Charles Perraul, Pollicino.

Liberamente ispirato alla favola Le Petit Poucet, lo spettacolo affronta il tema della crescita e del diventare grandi, della separazione dalla famiglia, della fame, ma anche dell’astuzia e dell’ingegno mostrando come anche i più piccoli, alti come Pollicino, possono raggiungere grandi risultati. Come? Basta avere un cervello fino, orecchie aperte e grandi stivali fatati, che permettono di superare ogni paura. «Una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere coraggiosi nell’affrontare l’orco e determinati a ritrovare la strada di casa» spiega la regista Monica Morini.

Per questa 12^ tappa della rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz, è stata scelta l’esperienza della compagnia Teatro dell’Orsa (Emilia Romagna) che per questo lavoro usa la tecnica del teatro d’attore e burattini. Tutti gli oggetti e gli elementi scenografici sono stati ideati e interamente realizzati con materiale di riciclo: legno, metalli, stoffe, materie plastiche e lampade. Sul palco, anche la materia ch’era perduta riprende vita, entra nella storia di Pollicino ritrovando la strada per poter tornare a mettersi in gioco.

Appuntamento alle 16.30 per un pubblico dai 4 anni in su.

Fila a Teatro proseguirà fino a marzo: tutto il programma, ingressi, prenotazioni con vivaticket e promozioni collegate al biglietto d’ingresso su www.filaateatro.it

La rassegna è sostenuta della Regione Friuli Venezia Giulia, IoSonoFVG e Fondazione Friuli, con il contributo e la collaborazione dei Comuni Partner: Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola. Sponsor promozioni: Oasi dei Quadris di Fagagna e Bottega del Friuli.