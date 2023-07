Pordenone: aperto Coop Corner angolo di Confcooperative in centro storico

Un angolo di centro storico di Pordenone tutto dedicato alla cooperazione, “motore” socio economico del Friuli occidentale: ha aperto le porte Coop Corner, nuovo spazio di incontro delle realtà produttive, economiche e sociali del territorio, a cura di Confcooperative Pordenone. Sarà attivo, da luglio a dicembre 2023, in Corso Vittorio Emanuele II n.56 nell’ex locale carburanti di palazzo Montereale Mantica grazie alla disponibilità di Concentro offerta all’interno del progetto della CCIAA Pordenone – Udine “Le Associazioni di Categoria raccontano le imprese”.

In occasione dell’inaugurazione e è stato presentato il ricco programma che sino a fine anno vedrà ogni settimana, salvo il mese di agosto, protagoniste alcune delle cooperative aderenti a Confcooperative Pordenone che presenteranno le proprie attività in una serie di eventi. Inoltre attraverso i totem informativi allestiti nel Coop Corner viene mostrato cos’è la cooperazione, quali e quante cooperative operano nel territorio provinciale, cosa fanno e come possono essere utili a enti, associazioni e consumatori.

“Coop Corner non è un semplice spazio informativo – ha dichiarato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli -, ma un punto di connessione tra il nostro mondo cooperativo e il cuore di Pordenone, capoluogo punto di riferimento per tutta la sua area vasta. Questo corner “mette in vetrina” le nostre realtà, promuovendone non solo i servizi ma anche i valori mutualistici. Sarà un modo diretto e moderno per farci conoscere a un pubblico ancora più ampio. Grazie alla Camera di Commercio di Pordenone Udine: per sei mesi, grazie al coordinamento dei nostri uffici guidati dal direttore Marco Bagnariol e alla partecipazione delle nostre cooperative aderenti, questo sarà il centro della nostra attività comunicativa, aperto a tutti”.

All’inaugurazione presenti anche Silvano Pascolo presidente di Concentro che ha sottolineato l’importanza di questo progetto nel cuore del centro pordenonese e Morena Cristofori assessore alle attività produttive del Comune di Pordenone che ha ricordato il valore della cooperazione per il territorio. A salutare gli intervenuti anche il consigliere regionale Markus Maurmair. Alla fine buffet con prodotti delle cooperative locali.

Nel mese di luglio Coop Corner osserverà i seguenti orari: il mercoledì dalle 10.00 alle 12.30; giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 20.00 alle 23.00 in occasione dell’apertura serale dei negozi; venerdì dalle 15.30 alle 19.30; sabato dalle 9.30 alle 13.30.

Ecco i primi appuntamenti del mese di luglio.

Da Mercoledì 12 a sabato 16 luglio protagonista del Coop Corner sarà la cooperativa Co.Pro.Pa Produttori Patate FVG. Giovedì 13 luglio dalle 20.00 alle 21.30 “Fiabe sotto le Stelle” a cura di Melarancia. Sabato 15 luglio alle 11.00 “Le Ricette della tradizione, evento con degustazione” a cura di Co.Pro.Pa Produttori Patate FVG. Giovedì 20 luglio dalle 21.00 “ Una Voce sotto le Stelle” a cura della Scuola di Musica SoundCem.