Pordenone ARTandFOOD 2024: “Erbe spontanee e Spezie”

È pronto ad annunciare le sue prime anticipazioni il festival PORDENONE ARTandFOOD, progetto nato per promuovere la qualità del Friuli Occidentale in tema di gusto, che dal 4 al 6 ottobre 2024 presenterà la sua quinta edizione, su iniziativa di TEF-Territorio Economia Futuro, Società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con il Comune di Pordenone.

Non mancheranno quest’anno le novità, a cominciare dalla nuova veste grafica della manifestazione, un design originale che interpreta le componenti essenziali di una kermesse nella quale cibo e arte si trovano in perfetta armonia, declinati con eleganza, stile e creatività. Per esprimere l’intera essenza di “Pordenone ArtandFood”, ovvero cultura, degustazioni, incontri, laboratori ed esperienze a contatto con un ricco patrimonio di arti, mestieri e sapori, le parole-chiave “ART and FOOD” si trovano connesse dal segno visivo di due parentesi che, insieme a tre irregolari puntini colorati, richiamano l’attenzione sulla lettera “O” della parola “FOOD”, invitando così a ritrovare nell’intero logo forse la tavolozza di un artista, oppure il piatto di uno chef, o anche un tavolo conviviale con tre portate da gustare.

E tutta da scoprire ed assaporare sarà l’edizione 2024 di “Pordenone ArtandFood”, che si svolgerà intorno al focus “erbe spontanee e spezie”, un tema che evoca profumi e tradizioni vicine e lontane, così come concentrato sul territorio, ma anche allargato sull’Europa e sul mondo, è lo sguardo del festival, la cui vocazione è da sempre quella di aprire scambi e relazioni per intrecciare gli antichi saperi della tavola con le più innovative visioni della cucina, incontrando da vicino le eccellenze del Friuli Occidentale, in tema di prodotti, mani artigianali, materie prime. Così avverrà anche domenica 25 agosto nell’anteprima dedicata al FigoMoro di Caneva, con la degustazione organizzata alle 18.00 a Villa Frova in sinergia con Pordenonewithlove, il Comune pedemontano e il Consorzio per la tutela e valorizzazione del FigoMoro di Caneva, su piatti e abbinamenti creati da Nazzarena Del Fabbro, brillante chef dell’Osteria “Da Cippi” di Frisanco (info e prenotazioni già aperte su www.pordenonewithlove.it).

Ma anche i rapporti internazionali restano al centro di questa speciale “vetrina” che vede il Friuli Occidentale proiettato nel cuore del Centro-Europa, oltre che verso orizzonti più lontani. Ancora prima delle giornate di Pordenone, PordenonewithLove promuoverà gusti e creatività di questo territorio alle “Giornate della Cucina Alpe-Adria” di Klagenfurt, con un esclusivo menu-degustazione proposto nel capoluogo della Carinzia dallo chef Stefano Sacilotto di “Sostansa” Pordenone domenica 15 settembre. Lo chef e rinomato maestro di cucina Damir Perman, in arrivo dalla Croazia, e in particolare dai migliori indirizzi gourmet della regione litoraneo-montana del Quarnero, sarà uno degli ospiti del programma ufficiale di “Pordenone ArtandFood”, mentre le relazioni con i “food influencer” europei porteranno dal Regno Unito sul Noncello il giornalista Alex Bell, editore della rivista “Pizza, Pasta & Italian Food Magazine” e promotore del vero cibo italiano di qualità sul suolo britannico.