Pordenone, Casa Zanussi. Laboratori creativi: al via la seconda fase dal 28 agosto al 7 settembre

Una proposta divertente, oltre che decisamente educativa, quella che organizza il Centro Iniziative Culturali Pordenone dal 28 agosto al 7 settembre ogni pomeriggio dalle 14 alle 16, dedicata ai più giovani (dai 7 ai 13 anni) che divisi in piccoli gruppi saranno affidati alle competenze di Pino Fantin astrofilo, Valentina Iaccarino fotografa, Alberto Magri disegnatore e illustratore, Denis Pinese educatore e insegnante di chitarra, Laura Tesolin maker e docente di nuove tecnologie e Marco Tonus cartoonist.

Un percorso ricco di scoperte: il sole che verrà studiato grazie a lenti e cannocchiali, la natura mai abbastanza osservata che verrà riprodotta nei suoi particolari con veloci schizzi, oppure fotografata con luci diverse… e poi ancora i ritmi della musica, eseguita con ocean drums, maracas e bastoni della pioggia. Non mancherà la parte più tecnologica con disegno e stampa 3D e il disegno a fumetti per fare un bel po’ di sane risate. Tanti stimoli, prima della ripresa della scuola per rimettersi in gioco, acquisire nuove competenze, affrontare divertendosi percorsi originalissimi di apprendimento.