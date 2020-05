Pordenone Design Week 2020: Inaugurata oggi la 9° edizione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Inaugurata oggi in modalità web la Pordenone Design Week, l’atteso evento annuale in cui le eccellenze internazionali del design incontrano il Campus Universitario di Pordenone e i suoi studenti, le imprese, i consorzi e le Istituzioni, coinvolgendo tutto il territorio con appuntamenti all’insegna di creatività, divulgazione, innovazione e internazionalizzazione. Questa nona edizione – che rappresenta il kick-off di un ambizioso progetto triennale di studio, ricerca e applicazione scientifica del design, approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - verrà svolta quasi integralmente online (10 workshop, 8 webinar, mostra virtuale sulla sostenibilità), per proseguire, ove possibile entro l’anno, con gli appuntamenti in presenza. Anche con questa nuova formula, quindi, la Pordenone Design Week ribadisce il suo ruolo di momento accreditato per il dibatto sul Design Contemporaneo e il suo ruolo nelle complesse sfide del futuro, e dedica la sua riflessione alla sperimentazione tra “Utopia e Bellezza”, con l’intenzione di mandare un segnale di speranza e ottimismo che, grazie al web, potrà varcare i confini abituali della manifestazione.

In corso da questa mattina la prima esperienza nazionale di design applicato online: ben dieci workshop di collaborazione dedicati alla soluzione di problematiche di altrettante tra PMI e grandi aziende, cui parteciperanno circa trecento fra docenti e studenti di design industriale, che – rigorosamente via web – lavoreranno ai brief con le richieste delle aziende, si divideranno i compiti, si scambieranno informazioni e aggiornamenti, discuteranno tra loro e con il docente tutor, archivieranno via via l’avanzamento del progetto, fino alla presentazione della proposta alle aziende, che avverrà in conference call, venerdì 8 maggio 2020.

I workshop nel dettaglio:

il Mobilificio Santa Lucia spa ha concordato un progetto su “Arredo: Mobili mutevoli e ibridi per ufficio e casa” (PM: Sakura Adachi/Edy Fantin – Designer: Elena Rotondi/Sandro Baracaglia)

la Lamitex spa ha richiesto uno studio su “Arredo: Oggetti per la casa da laminati” (PM: Patrizia Bertolini – Designer Elena Rausse/Elisa Delli Zotti)

la L&S Italia spa ha fatto avviare una riflessione su “Lighting design: Scenari futuri dei sistemi di illuminazione” (PM: Massimiliano Datti – Designer: Jacopo Cardinali/Gaia Stirpe)

Bisaro Group spa ha concordato un progetto su “Design degli ambienti: Innovation Factory, spazi intermedi per la creatività” (PM: Sylva Gortana - Designer: Luciana Bravin/Jessica Ria)

Molino Moras srl ha richiesto uno studio su “Packaging, grafica e servizio per una farina per bambini” (PM: Tommaso Salvatori – Designer: Jacopo Ronchese/Naomi Criscuolo)

Marine Interiors spa ha fatto avviare una riflessione su “Arredo e spazi: alloggi per l’equipaggio delle navi da crociera” (PM: Alessandro Spalletta – Designer: Roberto Maurizio Paura/Matteo Ciafrone)

Pezzutti Group spa, accogliendo la richiesta dell’Associazione A.V.A.P.O. Mestre, ha convenuto con l’organizzazione della Pordenone Design Week di dedicare un workshop alla tematica: “Contenitore per il riciclo della plastica” (PM: Bruno Testa – Designer: Sandro Pivetta/Riccardo Forner)

Confindustria Alto Adriatico ha richiesto uno studio su un “Kit allestimento per corner informativo education” (PM: Massimo Ciafrei – Designer: Claudia Iannilli/Jessica Dall’Armi)

Electrolux Italia spa ha fatto avviare una riflessione su “Nuovi scenari: nuove esperienze di uso sostenibile di asciugatrice e lavatrice” (PM: Marco Ripiccini/Giulia Romiti – Designer: Diletta Damiano/Raissa Trinci)

Solari di Udine spa ha concordato un progetto su “Arredo urbano: palina digitale per info bus” (PM: Marco Pietrosante/Edy Fantin/Fausto Boscariol/Nevio Di Giusto – Designer: Alberto Zanardo/Giacomo Fabbri).

Questa formula inedita di workshop online conferma la Pordenone Design Week quale appuntamento leader nella sperimentazione didattica interdisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.

La prossima settimana, la Pordenone Design Week si apre a tutti, con l’avvio degli appuntamenti divulgativi che si svolgeranno online dal 14 al 28 maggio, attraverso un ricco programma di webinar sperimentali interattivi dal titolo “RISONANZE: UNO SGUARDO SULLE SOCIETÀ POST-VIRUS E L’AGENDA DELL’ONU 2030 SULLA SOSTENIBILITÀ” con l’intervento di professionisti ed esperti cui il pubblico potrà fare domande e aggiungere le proprie personali parole chiave.

Gli appuntamenti, tutti in programma alle ore 18, seguiranno il seguente calendario:

giovedì 14 maggio 2020 “L’AZIENDA DOPO IL VIRUS: SOSTENIBILE, SISTEMICA, SENSIBILE” con: Valerio Pontarolo, Presidente Polo Tecnologico A. Galvani di Pordenone; Francesco Lagonigro, CEO Hidra srl Società Benefit;

Michele Campione, Electrolux Innovation Factory; Giuseppe Marinelli, Direttore Pordenone Design Week. Modera Gianfranco Bisaro, tutor conference Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

venerdì 15 maggio 2020 “SCENARI DELL’ALIMENTAZIONE: NUOVI RUOLI PER IL DESIGN” con il filmato introduttivo di Ghiani-Trincanato “la cucina del futuro” e gli interventi di: Sonia Massari, Scuola Politecnica di Milano, ISIA Roma Design; Marco Pietrosante, ADI Nazionale - Food & Social Design, ISIA Roma Design; Gabriele Centazzo, Designer, Imprenditore, Segnalazione Compasso d’oro; Furio Suggi Liverani, Senior Director R&D illycaffè S.p.a. Modera Giuseppe Marinelli,, tutor conference Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

giovedì 21 maggio 2020 ”APPRENDERE: IMPARARE A PENSARE NELL’ERA DELLA COMPLESSITÀ / 1” con il filmato introduttivo di Pasquale Davide Rana “l’aula del futuro” e gli interventi di: Valerio Eletti, Presidente Complexity Education Project; Massimo Conte, Professore, esperto formazione; Enrico Cerni, Scrittore, giornalista, autore. Modera Giuseppe Marinelli, tutor conference: Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

venerdì 22 maggio 2020 “APPRENDERE: IMPARARE A PENSARE NELL’ERA DELLA COMPLESSITÀ / 2” con: Antonella Sbrilli, Professoressa e blogger; Piero Dominici, Direttore Scientifico C E P, World Academy Art & Science; Gino Roncaglia, Professore e scrittore, esperto e-learning. Modera Giuseppe Marinelli, tutor conference: Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

giovedì 28 maggio 2020 “VENDERE E COMPRARE “OCCHIO, L’ALGORITMO NE SA PIÙ DI TE” con il filmato introduttivo di Elena Del Bianco, “buy experience” e gli interventi di: Marco Olivotto, Polo Tecnologico A. Galvani di Pordenone; Cristian Fiorot, Founder RIVEMO srls; Dante Degl’Innocenti, Socio Datamantic srl Algoritmi per la profilazione. Modera Giuseppe Marinelli, tutor conference: Michela Silvestrin. RISONANZE con il pubblico: Massimo Conte.

La Pordenone Design Week è organizzata dal Consorzio Universitario di Pordenone, l’ISIA Roma Design – Corso decentrato di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico e dall’ Associazione Culturale Pordenone Design. L’evento gode del sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, BCC Pordenonese e Monsile, Europe Direct Pordenone, Fondazione Friuli.

Per ulteriori informazioni, il programma completo e gli aggiornamenti

Web: www.pordenonedesignweek.it

Facebook: www.facebook.com/pordenonedesignweek