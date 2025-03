Pordenone Docs Fest: il documentario come strumento di indagine sociale. Alleanza per il Futuro tra Cinemazero e Coop Itaca

Pordenone si prepara ad accogliere l’ edizione 2025 del Pordenone Docs Fest , la rassegna che celebra il cinema documentario come strumento di indagine sociale, riflessione culturale e promozione del benessere individuale e collettivo. Il festival di Cinemazero, in programma dal 2 al 6 aprile nella Città recentemente proclamata Capitale della Cultura 2027, si propone di offrire al pubblico una panoramica ricca e articolata sul panorama del documentario contemporaneo, con un’attenzione particolare alle opere che indagano le sfide del presente e le storie di resilienza e cambiamento.

Obiettivi del Festival

Il Pordenone Docs Fest 2025 si propone di promuovere il cinema documentario di qualità , valorizzando opere che si distinguono per la loro originalità, il rigore della ricerca, la forza del linguaggio cinematografico e la capacità di raccontare storie significative. Tra gli obiettivi quelli di stimolare il dibattito e la riflessione e in questo senso il festival vuole essere un’occasione per affrontare temi di attualità, promuovere il confronto tra diverse prospettive e incoraggiare il pensiero critico. E poi favorire l’inclusione e l’accessibilità , è intenso l’impegno di Cinemazero per rendere il cinema documentario fruibile a un pubblico sempre più ampio, attraverso iniziative di mediazione culturale e progetti speciali. Non va dimenticata l’attenzione costante a creare sinergie con il territorio per rafforzare il legame con la comunità locale, coinvolgendo istituzioni, associazioni e realtà del terzo settore in progetti di collaborazione.

Appuntamenti Imperdibili

L’edizione 2025 del Pordenone Docs Fest offrirà un programma ricco di proiezioni, incontri, masterclass ed eventi speciali. Tra gli appuntamenti più attesi: “Eyes of Gaza” (2 aprile, ore 18:00), il regista turco Mahmoud Atassi, vincitore del Premio Coraggio Immagini 2025, presenta un documentario che racconta il lavoro rischioso dei giornalisti palestinesi nella Striscia di Gaza; “The Bibi Files” (6 aprile, ore 18:00) , un documentario vietato in Israele che riporta le registrazioni segrete degli interrogatori a Benjamin Netanyahu durante il processo di corruzione; “Zurawski v. Texas” (4 aprile, ore 17:45) , prodotto da Jennifer Lawrence con Hillary e Chelsea Clinton, il documentario affronta il tema del diritto all’aborto; “The Mölln Letters” (5 aprile, ore 17:45) , un documentario che porta alla luce lettere di solidarietà scritte dopo un attacco neonazista in Germania nel 1992; “Queer as Punk” (4 aprile, ore 21:00), la storia della band malese Shh…Diam!, simbolo della resistenza LGBTQIA+ in un paese dove l’omosessualità è illegale, il film sarà accompagnato da un concerto esclusivo alle ore 22:30; “X! Cinesuite for Malcolm” (2 aprile, ore 21:00) , un cine-concerto che omaggia Malcolm X a 100 anni dalla nascita, con la fusione di immagini e jazz di Francesco Bearzatti e il Tinissima Quartet; “Her Name Was Moviola” (6 aprile, ore 21:00), un documentario che celebra i 130 anni del cinema e il montatore Walter Murch, tre volte premio Oscar.

Cinemazero e Cooperativa Itaca: Un’Alleanza per i Giovani

Si ripropone anche nell’edizione 2025 del Pordenone Docs Fest la collaborazione tra Cinemazero e Cooperativa Itaca, un’alleanza che mette al centro i giovani e il loro ruolo nella società contemporanea, che si concretizzerà nelle due iniziative.

“Bright Future” 3 Aprile, 18:00, Sala Grande : in occasione della proiezione del documentario “Bright Future”, presente la regista Andra MacMasters, Federico Presta, in rappresentanza del team under 35 del progetto Generators, introdurrà la nuova iniziativa di Itaca nata per scrivere la cooperazione sociale di domani, che ben si inserisce nell’attenzione di Cinemazero per il dialogo e la collaborazione con le giovani generazioni, elementi sposati anche da Pordenone Capitale della Cultura 2027. Nell’estate del 1989, migliaia di persone provenienti da diverse nazioni e con diverse ideologie si riunirono in Corea del Nord per un grande festival studentesco all’insegna della pace e dell’anti-imperialismo. “Bright Future” racconta la storia di un gruppo di giovani che, attraverso la musica e l’arte, cercano di costruire un futuro migliore per la loro comunità.

La collaborazione tra Cinemazero e Cooperativa Itaca rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo dei giovani nella società, sulle loro aspirazioni, le loro sfide e il loro potenziale.

L’edizione 2025 del Pordenone Docs Fest si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema documentario e per chiunque sia interessato a comprendere il mondo che ci circonda attraverso lo sguardo degli autori. Un’occasione per emozionarsi, riflettere e lasciarsi ispirare dalle storie che il cinema documentario sa raccontare con tanta forza e verità.