Pordenone Docs Fest. Le Voci dell’Inchiesta. Da domani la XIII edizione. Premio Il Coraggio delle Immagini a Sigfrido Ranucci

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Mercoledì 11 novembre sarà inaugurata in diretta streaming la XIII edizione de Pordenone Docs Fest – Le Voci dell’Inchiesta, il festival promosso da Cinemazero, con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone – Assessorato alla Cultura, di Fondazione Friuli, Servizi CGN, Crèdit Agricol FriulAdria, Coop Alleanza 3.0, ARPA FVG - Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale e Europa Cinemas e dedicato al documentario di impegno civile che quest’anno si svolgerà completamente online.

Un’edizione particolare, che per la prima volta, orfana delle sale di Cinemazero, vedrà i tutti i documentari selezionati riversarsi sulla piattaforma online adessocinema, nata durante il primo lockdown grazie alla collaborazione tra Cinemazero, il Centro Espressioni Cinematografiche/Visionario di Udine e la Cineteca del Friuli.

Alle 20.45 in diretta streaming sulla pagina Facebook de Le Voci dell’Inchiesta e sul canale Youtube Cinemazero Multimedia verrà consegnato il Premio Il coraggio delle immagini, in collaborazione con Il Circolo della Stampa di Pordenone, l’Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale e Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con il sostegno prezioso dell’ Associazione Il Capitello al giornalista Sigfrido Ranucci, volto della trasmissione televisiva Report, per il suo costante impegno nel suo lavoro di inchiesta e di indagine attraverso anche il mezzo audiovisivo.

Durante la serata Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, dialogherà con Ranucci affrontando i temi della nostra attualità, ma soprattutto analizzando l’importante e indispensabile professione del giornalista d’inchiesta e cosa voglia dire essere un reporter ai nostri giorni.

Il festival, però, alzerà il sipario già dalla mattina quando tutti i film selezionati, provenienti dai migliori festival internazionali, saranno disponibili on demand, fino a tutta domenica 15, ognuno con particolari introduzioni per accompagnare la visione.

Molti documentari saranno in anteprima nazionale come God di Christopher Murrey, Israel Pimentel e Josefina Buschmann, un’eccezionale dietro le quinte della macchina scenica e comunicativa di papa Bergoglio. Un collettivo di 17 registi, infatti, ha documentato la visita di Papa Francesco in Cile nel 2018, regalando allo spettatore un ritratto sorprendente, spesso ironico e comico, talvolta spaventoso, della società cilena contemporanea, che vive ancora profonde tensioni. Prova che le ferite del passato forse non sono ancora completamente rimarginate.

Altro attesissimo film in anteprima nazionale è Wuhan – 76 Days, il primo documentario sul Covid-19 in Cina, da dove tutto è partito. Crudo e intimo, i registi Hao Wu, Weixi Chen, supportati da Anonymous, mostrano le lotte di pazienti e medici che combattono in prima linea la pandemia, in un paese dove il “controllo” è tutto.

Non mancheranno appuntamenti speciali, tavole rotonde e incontri con esperti, ma anche momenti per riflettere con un sorriso come il quotidiano appuntamento sulla pagina Facebook del festival con I grandi capolavori dell’arte friulana, curati da Mataran, un piccolo viaggio alla scoperta di opere che tutti abbiamo visto, ma di cui non erano noti i “veri titoli” pensati dai loro autori.

Info:

Tutti i film del festival sono disponibili sul sito: https://www.adessocinema.it/pordenone-docs-fest/

Le dirette del festival saranno disponibili sulle pagine Fb /CINEMAZERO /VociInchiesta e sul canale YouTube cinemazeromultimedia