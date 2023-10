Pordenone: Educazione economica e lotta allo spreco, Rio Bo informa le famiglie

Small economy e bilancio familiare, al via a Pordenone tre incontri gratuiti per aiutare le famiglie a gestire al meglio le risorse economiche disponibili ed affrontare eventuali situazioni di criticità. Il 14, 21 e 28 ottobre dalle 9.30 alle 11 nella Sala Locatelli dell’ex Cartiera al Parco di San Valentino in via San Valentino 11 a Pordenone, tre incontri gratuiti condotti dalla Cooperativa sociale Nuovi Vicini per migliorare il benessere economico della famiglia, con consigli per gestire in maniera oculata spese e bollette. “Educazione economica e lotta allo spreco” è un ciclo di appuntamenti proposti all’interno di “Rio Bo. Spazi e tempi a misura di famiglia”, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini (CIB) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e guidato dalla Cooperativa sociale Itaca. Il benessere economico è uno dei fattori che concorrono al benessere più generale delle famiglie, non solo quelle in condizioni di vulnerabilità. Imparare a gestire le risorse economiche a disposizione in maniera efficiente e efficace, ed affrontare eventuali situazioni di criticità può aiutare i nuclei familiari ad assumere consapevolezza dell’importanza di una buona gestione delle risorse economiche disponibili, in relazione ai bisogni e alle priorità dei singoli membri della famiglia. Su questo solco si inseriscono i tre appuntamenti previsti a Pordenone, che forniranno indicazioni sui comportamenti da adottare per migliorare il benessere economico della famiglia, con tanto di consigli per gestire al meglio spese e bollette. Il 14 ottobre con orario 9.30-11 “Capiamo a fondo le bollette”, il 21 ottobre con orario 9.30-11 “Il bilancio familiare”, il 28 ottobre dalle 9.30 alle 11 “Pillole di risparmio”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti, gli incontri si terranno nella Sala Locatelli dell’ex Cartiera al Parco di San Valentino in via San Valentino 11 a Pordenone e sono realizzati in collaborazione con l’associazione Comunità San Valentino. Info: marisilvia.scian@nuovivicini.it. Co-finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini, Rio Bo è un progetto triennale che coinvolge un partenariato composto da 16 tra enti e organizzazioni: oltre alla capofila Itaca, Cooperativa sociale Acli, Associazione Don Chisciotte, Associazione Giovanni Paolo II, Associazione Maruzza Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione culturale Molino Rosenkranz, Cooperativa sociale Nuovi Vicini, Asd Il Progetto, SOMSI Società operaia mutuo soccorso e istruzione, Terzo Pianeta onlus, Cooperativa sociale Vicini di Casa, Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Pordenone, Servizio Sociale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

https://percorsiconibambini.it/riobo/2023/10/10/educazione-economica-e-lotta-allo-spreco-con-rio-bo/