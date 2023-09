Pordenone, educazione finanziaria, 28 settembre presentazione festival organizzato da Università di Udine e Comune

Dal 5 al 7 ottobre a Pordenone si terrà la terza edizione di “Pn Trading Places. Educazione finanziaria in comune”, il primo e unico festival sulla cultura finanziaria in Italia. Programma e novità dell’iniziativa, organizzata da Università di Udine e Comune di Pordenone, saranno presentate giovedì 28 settembre, alle 12, nella Sala consiliare del Comune (entrata dalla Loggia municipale, Corso Vittorio Emanuele II). Interverranno: da remoto, la sottosegretaria al Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti; l’assessore del Comune di Pordenone, Mattia Tirelli; il rettore dell’Ateneo friulano, Roberto Pinton; il direttore scientifico del festival, Stefano Miani. L’evento è patrocinato dal Comitato interministeriale per l’educazione finanziaria. “Pn Trading Places” è promosso dai corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza, con sede a Pordenone, in collaborazione con diverse realtà associative del Nordest.