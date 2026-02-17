Pordenone, l’analista Limes Alessandro Aresu protagonista dell’evento su Enrico Mattei e la politica estera/energetica in Italia

Con una analisi di ampio respiro sull’azione e la “legacy” di Enrico Mattei in rapporto alla politica estera italiana in tema di energia – fra ambizioni, occasioni perdute e attuali prospettive – giunge a conclusione giovedì 19 febbraio, alle 15.30 nell’Auditorium Zanussi della Casa dello Studente di Pordenone, la rassegna Enrico Mattei. Politica, energia e visione tra Mediterraneo e Medio Oriente, promossa dall’IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, curata dallo storico Samuel Boscarello. Un ciclo di incontri che aiuta a comprendere la portata e l’eredità delle intuizioni portate avanti da Enrico Mattei, nel 2026 che segna i 120 anni dalla sua nascita e nelle stagioni che hanno segnato la nascita del Piano Mattei per l’Africa, progettato dal Governo italiano.

Giovedì prossimo, atteso protagonista della rassegna sarà il saggista ed esperto di geopolitica Alessandro Aresu, finalista del Premio Strega Saggistica 2025 e consigliere scientifico della rivista Limes. Il mito di Mattei ieri e oggi: ambizioni e occasioni perdute della politica estera e dell’energia in Italia sarà il tema della conversazione, condotta da Samuel Boscarello. Filo rosso dell’intervento sarà l’indagine sull’azione di Mattei in politica estera: la volontà di costruire un’Italia grande potenza industriale e il superamento del “complesso di inferiorità nazionale” attraverso l’investimento in formazione e ricerca, elementi nei quali si specchiano le ambizioni e le occasioni perdute dell’Italia. Proprio perché il mito di Mattei ha lasciato un’impronta indelebile, anche oggi assistiamo, seppure in un diverso scenario storico, alla ripresa delle sue idee di sviluppo, con formule come il “Piano Mattei” che ne riprendono in chiave attuale la visione strategica. Aresu è un fine conoscitore dei rapporti tra capitalismo, tecnologia e politica internazionale, ambiti incrociati dalla figura di Mattei. Con la sua guida, ripercorreremo le ambizioni e le occasioni perdute della politica estera e dell’energia in Italia, in una congiuntura politica nella quale Enrico Mattei è addirittura divenuto il simbolo del nuovo piano del governo italiano verso l’Africa.

Alessandro Aresu scrive per Le Grand Continent e altre riviste, è stato consulente per la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari esteri, l’Agenzia Spaziale Italiana. La partecipazione all’incontro è gratuita, prenotazioni: https://bit.ly/irse_enricomattei