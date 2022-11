Pordenone: L’Associazione di Promozione Sociale La Ginestra festeggia i suoi 35 anni

L’Associazione di Promozione Sociale La Ginestra festeggia i suoi 35 anni. In programma una serata musicale con Cindy and the Rock History e una tavola rotonda. L’Associazione di Promozione Sociale La Ginestra è stata costituita nel 1987 ed opera quindi da 35 anni nel territorio pordenonese occupandosi del tempo libero delle persone adulte con disabilità. Per festeggiare questo non scontato traguardo, ha organizzato 2 eventi che si terranno entrambi a Pordenone nel mese di novembre. Il primo è una serata musicale, con momenti dedicati alla presentazione dell’Associazione e dello spirito di solidarietà che da sempre la anima. Si svolgerà sabato 5 novembre dalle ore 20:00 presso la palestra della parrocchia di San Lorenzo a Rorai Grande e vedrà la partecipazione del noto gruppo musicale Cindy and the Rock History che con la sua musica dal vivo animerà la serata. Sarà un’occasione per conoscere per la prima volta o approfondire la conoscenza dell’Associazione e per incontrare le persone che l’hanno vissuta o la vivono tuttora. Il tutto, ballando e divertendosi. L’ingresso è libero e non richiede prenotazione. Per il secondo evento, le volontarie e i volontari de La Ginestra stanno organizzando una tavola rotonda dal titolo “Super-Me. Andare oltre i propri limiti e affrontare le difficoltà”. Si svolgerà sabato 26 novembre dalle ore 15:30, nel teatro della parrocchia di san Giuseppe a Borgomeduna. Il programma e i nomi degli ospiti verranno svelati a breve. Al termine dell’incontro, un gruppo de La Ginestra metterà in scena per ospiti e pubblico lo spettacolo teatrale ispirato al libro pubblicato dall’associazione in occasione dei suoi 30 anni: Un bambino nuovo. La regia dello spettacolo è di Giulia Piccolo, dell’associazione Astro. La Ginestra può attualmente contare sull’adesione di 106 soci, di cui 32 volontari studenti e lavoratori, di età prevalentemente da 18 a 35 anni, 26 persone con disabilità e 48 sostenitori. “Il clima di amicizia e condivisione alla pari che si respira”, dichiara il Presidente Valentino Pivetta, “è il frutto di relazioni profonde e calde che accompagnano la vita delle persone con disabilità e parimenti dei volontari, e da una riflessione personale e di gruppo su ciò che si fa e sul senso del volontariato di prossimità. Ci auguriamo che tutto questo possa manifestarsi durante gli eventi organizzati per celebrare i 35 anni di attività e che questi eventi possano essere un’ulteriore occasione d’incontro con i cittadini e le cittadine, con le altre associazioni e i gruppi di volontariato di Pordenone e dintorni con cui da anni collaboriamo.”