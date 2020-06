Pordenone: piena assoluzione nel processo per “antifascismo” intentato dal sindaco Ciriani a Gian Luigi Bettoli

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si è svolta questa mattina l'ultima udienza del lungo processo per "antifascismo", intentato dal sindaco pordenonese Alessandro Ciriani nei confronti di Gian Luigi Bettoli, cooperatore sociale, storico del movimento operaio e socio della pluricentenaria Associazione Casa del Popolo di Torre di Pordenone.

Nel 2016, durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, ci furono una serie di provocazioni contro lo storico edificio. Azioni in qualche caso rivendicate da candidati della lista Ciriani; ma lo stesso, più volte sollecitato, non se ne volle dissociare. Contro tali atti ci furono prese di posizione sia di Bettoli che della presidente dell'Associazione, Elena Beltrame. Ciriani, invece di prendere le distanze dalle provocazioni, denunciò Bettoli e Beltrame per diffamazione. Oggi le arringhe finali, all'inizio delle quali la sorpresa: il Pubblico Ministero, rovesciando l'orientamento della Procura della Repubblica (che, in una precedente udienza, era arrivata a cercare di ricusare la giudice del procedimento), ha ricordato sia la provocazione alla base della polemica iniziale, che la mancata dissociazione di Ciriani. Oltre al fatto che lo stesso non si è ritenuto offeso dall'averlo accostato alla sua passata militanza neofascista. Il PM, ritenendo quindi che le opinioni di Bettoli rientrassero nel legittimo diritto di critica politica, ne ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Lo stesso avvocato di parte civile di Ciriani ha dovuto ammettere, pur ribadendo le sue opinioni, che il processo, con le testimonianze ascoltate, ha chiarito il clima di tensione subito da un'istituzione popolare sede di molteplici associazioni ed attività sociali, che coinvolgono tutto il quartiere: dai bambini agli anziani, i quali hanno vissuto le provocazioni con ansia e preoccupazione crescente per la loro sicurezza. L'avvocato Bruno Malattia, patrocinatore di Bettoli, ha esordito dichiarandosi "rappacificato" con l'ufficio del Pubblico Ministero, che ha ammesso infine quanto sostenuto fin dall'inizio dalla difesa. E cioè che questo processo non aveva senso, sia considerando i fatti, che la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, la quale ritiene che l'accusa di "fascismo" non costituisca un'insulto, ma semmai una legittima critica politica. I documenti prodotti testimoniano inoltre come il giudizio nei confronti di Ciriani fosse giustificato, ad esempio dalla mancata presa di distanza dagli insulti profferiti da un suo candidato alla Casa del Popolo, così come per l'incontro ufficiale con gli esponenti di Casa Pound.

Al termine del dibattimento, la giudice ha infine assolto pienamente Bettoli, in quanto l'imputato si è avvalso del diritto di libera espressione delle sue opinioni. Bettoli in una breve nota ha così commentato: "Dedico la conclusione di questo processo, che abbiamo voluto subire insieme per rivendicare libertà di parola, ad Elena Beltrame (1942-2017), portavoce del femminismo pordenonese, responsabile dei Servizi Sociali della Provincia di Pordenone, presidente della Casa del Popolo di Torre dal 2011 al 2017".