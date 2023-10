Pordenone: Quattro concerti gratuiti in Corte degli Orti dal 17 al 20 ottobre

Quattro concerti gratuiti e altrettanti pianisti suoneranno in Corte degli Orti a Pordenone in occasione di Enjoy Pordenone with Sicam, il programma di eventi diffusi nel centro storico della città, durante le giornate di Sicam, il Salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile. I Concerti della Corte sono organizzati dall’Associazione Piano City Pordenone che, dal 2019 organizza l’omonimo evento, una vera e propria invasione di musica dal vivo che per tre giorni riempie Pordenone di note con centinaia di pianisti presenti. Si parte martedì 17 ottobre con il giovane pianista di origine macedone Martin Rizov, studente del Conservatorio di musica Tartini di Trieste che suonerà Beethoven, Liszt, Chopin, Ligeti e Schuman.

Mercoledì 18 si siederà al pianoforte Ivo Gjika, pianista albanese che a soli 9 anni tenne il suo concerto di debutto al Teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tirana e che oggi frequenta un Master al Conservatorio Tartini di Trieste: Gjika suonerà Beethoven, Scriabin, Liszt e Rachmaninof.

Giovedì 19 toccherà a Davide Favino, musicista eclettico formatosi alla scuola di jazz Dizzy Gillespie di Bassano del Grappa e alla “The New School for Jazz and Contemporary Music di New York il cui repertorio va dalle improvvisazioni su composizioni tratte dalla letteratura degli “standards” jazz a composizioni proprie.

A chiudere la rassegna, venerdì 20, la giovane pianista triestina Elisa Fonda, classe 2004, che sta studiando matematica all’Università degli studi di Trieste oltre a proseguire il percorso accademico in Conservatorio. Elisa porterà in Corte degli Orti musiche di Mozart, Chopin, Ravel la sonata K381 in re maggiore per pianoforte a quattro mani di Mozart che suonerà insieme al giovanissimo pianista pordenonese Filippo Alberto Rosso.

I concerti, tutti a ingresso libero, si terranno in Corte degli Orti (in piazza della Motta, 2) con inizio alle ore 19. Per tutte le informazioni e il programma dettagliato dei concerti: www.pianocitypordenone.it