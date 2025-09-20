Pordenonelegge 2025: anche il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, tra i firmatari della lettera contro le violazioni umanitarie a Gaza

In occasione della 26ª edizione di Pordenonelegge – Festa del libro e della libertà, la cultura prende posizione in modo netto e coraggioso: oltre 210 autrici, autori e ospiti del festival hanno sottoscritto la lettera aperta rivolta alle istituzioni italiane, chiedendo un intervento urgente a tutela dei civili e del diritto internazionale umanitario in Palestina.

L’iniziativa è stata promossa dal gruppo Cittadini per la Palestina di Portogruaro, con il supporto del neonato Comitato per la Palestina di Pordenone. Insieme, gli attivisti sono riusciti a raggiungere un gran numero di invitati a Pordenonelegge 2025 (seppure non tutti), ottenendo un caloroso riscontro.

Un numero impressionante di adesioni, che supera ogni aspettativa, e che restituisce l’immagine di un mondo culturale vivo, trasversale, compatto nel ribadire che non si può restare indifferenti davanti alla catastrofe umanitaria in corso. Un appello che unisce voci diverse, da figure di riferimento nel panorama culturale internazionale, a giovani scrittori emergenti o locali. La lista dei firmatari colpisce per la sua varietà e ricchezza. Tra i sottoscrittori spicca la presenza di Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace, simbolo internazionale della lotta per i diritti umani, che con la sua firma rafforza il respiro globale e l’autorevolezza dell’appello. Anche l’adesione dello scrittore israeliano Alon Altaras ha un valore speciale: la sua firma dimostra come la cultura possa superare le frontiere, contrastare una logica di superficiale dualismo e costruire

ponti là dove la politica e la guerra erigono muri. Hanno aderito inoltre figure di primo piano della cultura italiana ed internazionale: Massimiliano Fuksas, tra i più noti architetti contemporanei; lo scienziato Silvio Garattini, voce storica della ricerca indipendente; l’economista e medico Giuseppe Remuzzi; il sociologo Stefano Allievi; e numerosi protagonisti della narrativa, dalla voce dirompente di Viola Ardone a quella di Felicia Kingsley, fino a Antonio Manzini, Federica Manzon, Piergiorgio Pulixi, Espérance Hakuzwimana. Ad aderire ci sono giovani promesse come Giacomo Spallacci Stenta, 25 anni, accanto a giganti della letteratura e della saggistica come Michela Marzano e Concita De Gregorio. Accanto a loro nomi di autori e autrici locali amati dal pubblico del Friuli Venezia Giulia – tra cui Enrico Galiano, Antonella Sbuelz, Paolo Cossi – e personalità internazionali come l’irlandese William Wall, lo spagnolo Agustín Martínez, la croata Maja Klaric, il poeta sloveno Goran Vojnović. Il mondo del giornalismo, della divulgazione e della radio è presente con firme come Vera Gheno, Massimo Cirri di “Caterpillar”, Matteo Saudino (Barbasofia), Alberto Pellai, Chimicazza, a testimoniare come il sapere e l’informazione, in tutte le loro forme, siano oggi chiamati a un’assunzione di responsabilità.

Molti autori hanno voluto aggiungere riflessioni personali. Lo scrittore irlandese William Wall, autore della poesia Eyeless in Gaza, ha annunciato che anche a Pordenonelegge ricorderà i nomi di almeno 3 scrittori palestinesi uccisi dall’esercito israeliano, invitando i colleghi a non dimenticarli mai.

Il giornalista Giannandrea Mencini ha invece ricordato la distruzione, a Hebron, di una storica banca dei semi palestinese da parte dei coloni: «Non si attacca solo un popolo, ma la sua memoria, la sua identità e il suo futuro».

La lettera aperta, promossa dal gruppo Cittadini per la Palestina di Portogruaro, chiede: • la sospensione del memorandum di difesa Italia–Israele;

• sanzioni mirate contro i ministri israeliani che incitano alla violenza;

• il congelamento dell’Accordo di associazione UE–Israele finché non cesseranno le violazioni dei diritti umani

• il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina come atto per l’avvio di un percorso di

giustizia e pace

Nonostante il risultato straordinario delle 209 adesioni già raccolte, i promotori sottolineano che non tutti gli ospiti del festival sono stati raggiunti. La lettera rimane aperta a nuove firme: sarà formalmente inviata alle istituzioni italiane solo al termine della manifestazione, per consentire ulteriori sottoscrizioni.

Un segnale forte e inequivocabile: la cultura non è neutrale di fronte alla negazione della vita e della dignità. La cultura è coscienza viva, è responsabilità, è scelta di pace.

Durante le giornate del Festival, il gruppo Cittadini per la Palestina di Portogruaro, insieme al Comitato per la Palestina di Pordenone, sta animando il gazebo #palestinalegge in via Mazzini, con letture pubbliche di testi palestinesi, presentazione di libri, videocollegamenti con autori come Odeh Armaneh e il prof. Wasim Dahmash, ma anche un collegamento emozionante con il Prof. Di musica Ahmed Muin da Gaza e domani con altri ospiti, poesie e sorprese.

Gli attivisti di Palestinalegge indossano magliette con i versi dello scrittore palestinese Refaat Alareer: «Se io devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia». Questo è il senso del gazebo di #Palestinalegge: dare voce alle storie delle tante, troppe persone uccise, e di coloro che ancora oggi stanno morendo ogni giorno o sopravvivono in condizioni durissime. Attraverso questa testimonianza si vuole accendere l’attenzione su quanto accade a Gaza e sollecitare una risposta da parte di chi ricopre ruoli di potere e responsabilità nelle istituzioni.

Lettera aperta delle autrici, degli autori e degli ospiti di Pordenonelegge 2025

Al Presidente della Repubblica

Italiana

Al Presidente del Consiglio dei

Ministri

Al Ministro degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale

Al Ministro della Difesa

Ai Presidenti delle Commissioni

Esteri e Difesa di Camera e Senato

Pordenone, Settembre 2025

Oggetto: Appello urgente per la tutela dei diritti umani e la protezione dei civili

Noi, autrici, autori e ospiti presenti all’edizione 2025 di Pordenone Legge, sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente la nostra preoccupazione per la gravissima situazione umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e di sollecitare un intervento urgente da parte delle nostre istituzioni. Dal 7 ottobre 2023, le operazioni militari condotte dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza hanno causato, secondo quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 61.000 morti, tra cui almeno 18.000 bambini, e più di 150.000 feriti . Secondo l’OMS, il 94 % degli ospedali a Gaza è stato danneggiato o distrutto, così come gran parte delle scuole e tutte le università

. L’UNICEF avverte che oltre mezzo milione di persone vive in condizioni di fame estrema: il 39 % della popolazione passa giorni interi senza mangiare, mentre la malnutrizione acuta nei bambini sotto i cinque anni è quadruplicata.

Anche in Cisgiordania la violenza è in aumento: dal 7 ottobre 2023, OCHA ha registrato 984 palestinesi uccisi, tra cui 210 bambini

. Le incursioni militari, gli sgomberi e la costruzione di nuovi avamposti colonici illegali continuano, spesso con l’acquiescenza, il sostegno e la partecipazione delle forze armate israeliane.

Migliaia di palestinesi sono inoltre detenuti senza processo: Human Rights Watch riferisce che a giugno 2025 più di 3.000 persone erano in detenzione amministrativa.

L’organizzazione documenta torture, violenze sessuali, privazione di cibo e cure mediche nei centri di detenzione .

Come sottolineato nella lettera recentemente sottoscritta da 40 ex ambasciatori italiani, “ormai da molti mesi non ci sono più giustificazioni possibili o argomentazioni convincenti sulla condotta delle operazioni militari israeliane a Gaza”.

Siamo consapevoli della complessità del conflitto e del dolore che ha colpito entrambe le popolazioni. Riconosciamo il diritto di ogni popolo alla sicurezza, alla

libertà e alla vita. Ma nulla può giustificare la punizione collettiva, la distruzione di intere città, la negazione della dignità umana che vediamo oggi a Gaza.

Di fronte alla drammatica escalation di violenza, ci rivolgiamo alle istituzioni italiane affinché si adoperino urgentemente per la tutela dei diritti umani e la protezione dei

civili, assumendo una posizione chiara e coerente con gli obblighi internazionali e i valori della nostra Costituzione.

Chiediamo alle istituzioni italiane di utilizzare tutti i canali diplomatici per ottenere un cessate il fuoco permanente, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei palestinesi in

detenzione senza processo, l’accesso pieno e continuativo agli aiuti umanitari, il ritiro di Israele dai territori illegalmente occupati10, indagini imparziali per definire le

responsabilità della morte di decine di migliaia di civili innocenti. Facciamo nostro e rilanciamo l’appello contenuto nella lettera degli ex ambasciatori e chiediamo al governo italiano di:

• sospendere ogni rapporto e cooperazione nel settore militare e della difesa con Israele, revocando il memorandum di cooperazione militare Italia–Israele;

• sostenere sanzioni individuali nei confronti dei ministri israeliani che incoraggiano fenomeni di violenza e l’espansione degli insediamenti illegali in

Cisgiordania

• sospendere l’Accordo di associazione UE–Israele finché persisteranno violazioni dei diritti umani;

• riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina come atto necessario per la pace e la giustizia.

La nostra non è una presa di posizione di parte, ma un appello alla responsabilità collettiva. La letteratura e la cultura sono strumenti che amplificano le voci ignorate e interrogano la coscienza collettiva. Oggi mettiamo le nostre parole al servizio di una richiesta chiara e non negoziabile: che si fermi l’uccisione dei civili, ovunque essa avvenga, e che prevalga il diritto alla vita, alla libertà, alla speranza.

Cordiali Saluti,