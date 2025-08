Porto Trieste: Serracchiani, interrogazione su Cisint in comitato gestione

“L’europarlamentare Cisint non chiarisce i dubbi sulla correttezza della sua partecipazione al Comitato di gestione del porto di Trieste-Monfalcone, e in specie a una riunione delicata come quella dello scorso 29 luglio in cui il Commissario straordinario si dimetteva. Qui non c’è nulla di personale e dunque ho depositato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti, per aiutare a sgombrare ogni dubbio e confidando nel prevalere dei ruoli istituzionali. E’ una questione di regole”. Lo rende noto la deputata Debora Serracchiani, replicando all’europarlamentare ed ex sindaca di Monfalcone Anna Cisint (Lega) che accusa la parlamentare dem di aver sollevato una “polemica pretestuosa” sulla sua presenza in sedi decisionali portuali.

Per quanto riguarda la riforma Delrio, Serracchiani sostiene che “Monfalcone non avrebbe avuto futuro senza l’ingresso nel Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale istituito con la riforma del 2016” e precisa che “proprio in quell’anno il sindaco di Monfalcone ha iniziato a far parte del comitato portuale di Trieste”.