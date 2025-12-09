Pozzuolo del Friuli: concerto Armonie d’inverno- Dal melodramma al Natale

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20.30, presso l’Auditorium IPA di Pozzuolo del Friuli, avrà luogo “Armonie d’inverno: dal melodramma al Natale” concerto del coro Opera Prima-Wien, Soprano Gesua Gallifoco, Soprano; Guido Dazzini, baritono; Sabina Arru e Giovana Ceranto, pianoforte a quattro mani. Musiche di: G.Verdi, C.Gounod, M.Reger,. G,Faurè, A.Adam, H.Busser, F.Schubert, F. Gruber, S.Adams e canti della tradizione natalizia.

Sarà l’occasione per dare seguito al riconoscimento “La Quercia Sabbatini”, giunto alla quinta edizione, che Operaprima-Wien dedica quest’anno all’Associazione Amici del Bel Canto provenienti da Neunkirchen-Vienna (A). L’evento è organizzato da Operaprima- Wien e Comune di Pozzuolo con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.