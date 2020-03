Pradamano (Ud). Positivo al tampone, va in farmacia senza mascherina: denunciato sessantenne

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Un cittadino di Pradamano 60 anni italiano, risultato positivo al coronavirus, è stato individuato nella giornata di oggi, mercoledì, dalla Polizia Locale all’interno di una farmacia della città nonostante fosse a conoscenza della sua positività. La persona, che avrebbe dovuto recarsi in ospedale per effettuare un ulteriore tampone, si era presentato nella farmacia violando le restrizioni, privo di dispositivi di protezione individuale e senza avvisare il personale della propria condizione di positività al coronavirus. L'uomo è stato denunciato per violazione dell’articolo 452 del Codice Penale: norma di legge che punisce pesantemente con pene di anni di reclusione i delitti colposi contro la salute pubblica. La persona è stata invitata a recarsi in ospedale con la propria automobile che è stata scortata dagli agenti della Polizia Locale che hanno così verificato che si recasse effettivamente in ospedale e non commettesse una nuova infrazione delle regole.