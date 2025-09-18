Pradamano(Ud), sanità e assistenza al centro della festa di Liberetà

La situazione della sanità pubblica in regione e in particolare dei servizi socio-sanitari sul territorio, fondamentali per l’assistenza ad anziani e non autosufficienti, sarà il focus della 15a festa regionale di Liberetà, il periodico del Sindacato pensionati Cgil. Al centro dell’evento, che si terrà nella mattinata di domani (venerdì 19 settembre) al Parco Rubia di Pradamano, la tavola rotonda sul tema “Medicina di territorio a confronto”, in programma dalle 10.10 alle 11.40: introdotto dal segretario generale dello Spi Cgil Fvg Renato Bressan e moderato dal giornalista del Piccolo Marco Ballico, il dibattito vedrà gli interventi di Stefano Cecconi, responsabile del dipartimento sociosanitario dello Spi nazionale, Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Spi Veneto, Franciska Cetkovic, presidente del sindacato sloveno Sus, Daniela Bais, della segreteria regionale Spi e Michele Piga, segretario generale della Cgil Fvg.

A concludere il programma della mattinata un intervento di Miriam Broglia, amministratrice delegata di LiberEtà, e la premiazione dei Liberattivi, dieci attivisti dello Spi distintisi quest’anno per il loro impegno nell’organizzazione.