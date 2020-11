Precisazione di Cafc sui lavori nell’ area depuratore di San Daniele in loc. Villanova

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Scrive Cafc in merito all'articolo “Ancora interrogativi sui lavori nell’ area depuratore di San Daniele in loc. Villanova” che riportava la posizione dell'Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli F.V.G.”: "Nell’articolo apparso sulla pagina redazionale lo scorso 2 novembre, Friulisera rilancia gli interrogativi circa gli smottamenti avvenuti a seguito dei nubifragi del 24 e 25 settembre 2020 presso l’impianto di depurazione di Villanova Nord gestito da CAFC S.p.A.. CAFC precisa che già nell’imminenza dell’evento ebbe modo di rassicurare che non vi furono sversamenti di sostanze inquinanti nell’ambiente e che l’impianto di depurazione rimase ed è tutt’ora funzionante. Nel merito segnala che la verifica è stata effettuata da ARPA con sopralluogo del 29 settembre 2020.

Sono garantite le capacità depurative dell’impianto e l’idoneità al trattamento dei reflui urbani ed industriali caratteristici dell’abitato di San Daniele del Friuli. Su questi punti, pertanto, non ci possono essere ulteriori dubbi. Circa l’episodio del 24 e 25 settembre 2020 si conferma che la ricerca della causa va ricondotta all’evento meteorologico avverso, unito all’improvviso ed eccezionale arrivo di ramaglie di grossa pezzatura che hanno impedito il regolare funzionamento delle apparecchiature di testa impianto. In questa zona è intervenuto il ruscellamento dell’acqua sui versanti laterali ed a valle dell’impianto, generando gli smottamenti.

Si informa anche che la tipologia e la causa accidentale dell’episodio rientra tra le fattispecie coperte dalle polizze assicurative in essere di cui CAFC dispone e pertanto la ricaduta economica nella fattura dei consumi idrici degli utenti non ci sarà! Probabilmente chi sta insinuando una mala gestione da parte di CAFC non si aspetta che le coperture assicurative siano state studiate, messe a gara, e sottoscritte; anche l’attività dell’assicuratore, se tutto fosse prevedibile, non avrebbe senso di esistere.

Al depuratore di Villanova di San Daniele del Friuli tutti gli operatori svolgono ed hanno svolto correttamente le funzioni loro attribuite".