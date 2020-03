Precisazioni dell’Alleanza italiana Stop5G della provincia di Udine sui dati diffusi dall’Arpa Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L'Alleanza italiana Stop5G della provincia di Udine ha diffuso un comunicato per precisare alcuni aspetti i riguardanti l’inquinamento elettromagnetico e gli articoli a loro dire "apparentemente rassicuranti" scritti da alcune testate giornalistiche e dalle informazioni diffuse dal Tgr regionale relativi ai dati diffusi dall'Arpa Fvg. Si legge nella nota che riportiamo integralmente:

"L’ARPA ha comunicato di aver effettuato le misurazioni delle antenne 5G attualmente in funzione e di aver rilevato livelli di intensità ampiamente al di sotto dei limiti di legge (0,3-1 V/m rilevato - 6 V/m valore di attenzione e obiettivo di qualità secondo la norma italiana). E’ importante sottolineare come le antenne 5G abbiano una caratteristica particolare che le distingue dalle precedenti antenne 2/3/4G, in quanto le prime “hanno un diagramma di radiazione statico, che non varia nel tempo, andando quindi ad “illuminare” il territorio circostante sempre nella stessa maniera …. Le antenne smart (5G e 4G nelle ultime release) possono invece adottare il diagramma di radiazione in maniera dinamica, a seconda delle esigenze. Una sottoclasse di queste, le antenne Massive MIMO, sono costituite da moltissime antenne elementari (ad esempio 64 o 128 elementi) che funzionano in maniera coerente ed orchestrata … [orientandosi] verso la posizione del terminale mobile.. Possono gestire molti distinti lobi direttivi orientati a diversi utenti nella cella, contemporaneamente. (tratto da Cemlab https://www.cemlab.it/index.html). Questo apre la strada ad uno scenario nuovo, che rende complicata la misurazione dell’intensità di campo effettiva con i dispositivi collegati. E oggi sappiamo che il numero di dispositivi che potranno collegarsi con il sistema 5G IoT (Internet of the Things) potrebbe essere dell’ordine di un milione per chilometro quadrato (non solo cellulari, ma anche automobili a guida autonoma, frigoriferi, lavatrici, phon, stampanti .. e tutte gli strumenti elettronici che utilizziamo).

In questo senso anche l’Istituto Superiore di Sanità, nel rapporto ISTISAN 19/11 dell’agosto 2019 sostiene che “L’introduzione della tecnologia 5G potrà portare a scenari di esposizione molto complessi, con livelli di campo elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell’uso delle risorse delle bande di frequenza”.

Pertanto riteniamo di dover sottolineare, come scritto in uno degli articoli di giornale e detto anche al TGRFVG che l’intensità di campo rilevata a gennaio da ARPA è un dato statico incapace di descrivere la complessità delle antenne 5G, il cui limitato irraggiamento misurato lo scorso mese dipende dal “poco traffico su tale tecnologia” nella nostra regione, come detto negli stessi articoli.

Nondimeno riteniamo fondamentale segnalare che il presupposto sul quale si basano le normative non è corretto, in quanto le normative nazionali e internazionali si basano sulle indicazioni di un organismo privato denominato ICNIRP (associazione gravata da pesanti conflitti di interesse con l'industria della telefonia mobile, come riconosciuto anche dalla Corte d’Appello di Torino nella sentenza dell’INAIL contro il sig. Romeo, dicembre 2019). L’ICNIRP riconosce quali effetti delle radiofrequenze solo gli effetti termici, misurati su manichini inerti di plastica riempiti di gel proteico, senza minimamente tenere conto della complessità dei sistemi biologici, pertanto queste indicazioni non proteggono l’uomo da effetti cronici a lungo termine per valori non termici.

Il rapporto Bioinitiative è certamente un paradigma degli effetti non termici, esso infatti raccoglie 3000 studi analizzati da 29 scienziati indipendenti provenienti da 10 Paesi diversi. Il limite proposto da questi scienziati in conclusione al rapporto è di 0.03/0.05 V/m.

Aggiungiamo che il Consiglio d’Europa nel 2011 ha raccomandato per esposizioni nel medio termine 0.6 V/m e nel lungo 0.2 V/m negli ambienti interni.

In entrambi i casi è evidente che i valori raccomandati sono al di sotto del valore di attenzione della normativa italiana e al di sotto delle misurazioni massime già effettuate da Arpa sulle antenne 5G appena installate (che di fatto ora funzionano al minimo della loro potenza…). Il rischio di danno biologico non è solo in dubbio, a nostro avviso è certo con la tecnologia 5G.. oltre che già con le attuali tecnologie utilizzate negli ambienti interni di luoghi di lavoro, scuole, asili, ospedali ecc. (cellulari, wi-fi principalmente).

Dal rapporto ISDE – European Consumers emerge infatti come molti danni si rilevano già ad esposizioni basse e comunque al di sotto del livello di attenzione di 6 V/m (misura media sulle 24 ore!):

- a circa 1 V/m l’esposizione cronica a radiofrequenze riduce significativamente il numero degli spermatozoi;

- a 1,5 V/m affaticamento, tendenza depressiva, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, problemi cardio – vascolari segnalati da esposizione ad antenne GSM 900/1800 mhz

- a partire da 3,36 V/m nei bambini e adolescenti l’esposizione a breve termine ha causato mal di testa, irritazione, difficoltà di concentrazione

- a partire da 4,76 V/m l’esposizione cronica a ripetitori RFR negli esseri umani ha mostrato un aumento degli ormoni dello stress, riduzione livelli di dopamina, stress fisiologico cronico nelle cellule anche dopo 1,5 anni;

e volendo andare oltre, vista la sommatoria di radiofrequenze alle quali abitualmente siamo esposti (wifi, cellulari, antenne radiobase 2/3/4 e a breve 5G)

- a partire da 25 V/m infertilità irreversibile nei topi dopo 5 generazioni di esposizione ad antenne RFR

Altri studi rilevano la pericolosità delle stazioni radio base (fonte “Wireless” di F. R. Orlando e F. Marinelli):

- Horst Eger (2004), studio effettuato su 1000 pazienti, la percentuale dei casi di cancro era 3 volte superiore nei pazienti che avevano vissuto almeno a 400 metri da un’antenna negli ultimi 10 anni;

- Dr. Siegal Sadetzki dell’università di Tel Aviv (2010) 622 persone che vivevano in un raggio di 350 mt da un antenna di cellulare per un periodo di 3-7 anni, i malati di cancro nell’area erano 4 volte di più rispetto al gruppo che viveva lontano,

- Dr.ssa Adilza Condessa Dode (2011), studio condotto a Belo Horizonte tra il 1996 e il 2006, si erano verificati più casi di morti per cancro nelle aree in prossimità delle antenne. Nella regione in cui erano state installate più antenne 5,83 persone colpite su 1000 di cancro, quella con meno antenne 2,05 su 1000. Tumori più comuni: alla prostata, ai polmoni, ai reni, al seno, al fegato

- Sultan Ayoub Meo e colleghi (2015), Arabia, studio effettuato su studenti e livelli di emoglobina glicata (predisponente a diabete mellito di tipo 2): gruppo 1 esposto per 6 ore/ giorno per 5 giorni a settimana a scuola ad antenna 0,19 V/m, gruppo 2 esposto per 6 ore/giorno per 5 giorni a settimana ad antenna 0,08 V/m entrambe alla frequenza di 925 mHz, le analisi del sangue hanno rilevato emoglobina glicata nel gruppo 1 più alta rispetto al gruppo 2, con un rischio significativo più alto di diabete per il primo gruppo.

Alla luce di quanto illustrato riteniamo fondamentale informare la popolazione che non possiamo essere rassicurati dai dati riportati da Arpa attraverso i giornali, che, seppur nei limiti di legge attuali, non tengono conto della variabilità del sistema 5G a pieno regime (cioè con i dispositivi collegati), e anche dell’esistenza di numerosi studi che provano il danno biologico a livelli nettamente al di sotto del valore di attenzione previsto dalla normativa italiana.

L’implementazione della tecnologia 5G è una grande minaccia per tutti gli esseri umani e per l’ambiente. Chiediamo ai gestori se ci sottoscrivono nero su bianco che le radiazioni emesse dai loro impianti non cagioneranno alcun effetto sanitario sulla popolazione esposta (inclusi donne incinte/neonati/bambini/malati/portatori di device elettromedicali...)".