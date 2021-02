Premiati online gli allievi più meritevoli del Civiform (scuola di formazione professionale) di Opicina

Venerdì 19 febbraio 2021 il Civiform di Opicina ha premiato gli allievi “eccellenti” delle due sedi (Opicina e Cividale) con una cerimonia online. L’emergenza Covid19 non ferma il progetto educativo “Scuola in Regola” del Centro di Formazione che, anche a distanza, continua a valorizzare relazione e talento.

Riconoscere le eccellenze della formazione, seppure a “distanza di sicurezza”: questa l’idea del Centro di formazione Civiform che venerdì 19 febbraio 2021 ha organizzato una cerimonia online per premiare gli allievi delle due sedi (Opicina e Cividale) che, nell’anno formativo 2019/20, si sono contraddistinti per stile relazionale e comportamento, ottenendo ottimi risultati certificati dalla Patente a Punti del progetto educativo “Scuola in Regola”.

A fare stavolta da cornice alla cerimonia non è stato il palco di un teatro - come accaduto finora -, ma una piattaforma online, in pieno stile “anti Covid”. Titolo, profetico, dello spettacolo, “Lievita”, nome scelto ben prima dello scoppiare dell’emergenza sanitaria: un monito a rialzarsi, nonostante le difficoltà, ma anche a ricercare la “lievità”, la leggerezza, come leva per far emergere il talento. Ideazione, sceneggiatura, regia e montaggio dello spettacolo sono stati curati dai docenti Manuela Battistutta, coordinatrice di Scuola in Regola dal 2012 e Alex Imperato.

La “Patente a punti” Civiform ha premiato per la sede di Trieste Marius Balutel (Meccanica); Nikol Bruni (Grafica); Barbara Ugliani (Ristorazione) ed Elizabeth Zorzetto (Panetteria Pasticceria). Tutti i premiati hanno ricevuto un consistente buono per rinomati circuiti commerciali.

La cerimonia online ha ripercorso i più importanti momenti di “resilienza” messi in atto dai ragazzi durante i mesi di lockdown, con canti e balli del team di animazione scolastica “ANIMACIviform” e videomessaggi di incoraggiamento di testimonial come il famoso coreografo Etienne Jean Marie. A condurre, sono stati gli allievi Alex, Paride e Brian, che si sono trasformati in speaker radiofonici grazie al sapiente uso del green screen e tecniche grafiche, realizzate dal settore grafico di Civiform.

L’attività era stata inizialmente pensata per la tradizionale performance live, ma grazie agli storici coach - Nicholas De Ronch, ex allievo Civiform oggi ballerino professionista, il musicista e compositore Francesco Imbriaco e l’attrice e regista teatrale Daniela Zorzini – sono state adattate all’online.

A premiare i ragazzi, un videomessaggio della direttrice Chiara Franceschini, che li ha personalmente ringraziati per l’impegno: “A loro - ha detto - va il merito speciale di continuare a dare il massimo, nonostante il difficile contesto”. “In questo periodo, abbiamo capito ancora di più - ha aggiunto la direttrice - che la relazione fa la differenza, a scuola, sul lavoro e nella vita.”

La cerimonia fa parte di “Una scuola in regola: studenti con la patente!”, progetto educativo che punta a riconoscere abilità e motivazione in ambito formativo e personale, impegnando il Centro Formativo e le famiglie durante tutto il percorso che porta i ragazzi alla qualifica.

“Il sistema mira ad accrescere le competenze relazionali dei ragazzi - spiega Manuela Battistutta, che è anche la coordinatrice del progetto Scuola in Regola - in cui un modello premiante e un progetto educativo a lungo termine contribuiscono a creare persone – e futuri professionisti – consapevoli e responsabili”.

Civiform è una cooperativa sociale accreditata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la gestione di attività formative finanziate con risorse regionali e del Fondo Sociale Europeo. Favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti e perfeziona le competenze degli occupati. Accanto all’attività formativa, Civiform si occupa anche della gestione e del supporto educativo nell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, in virtù di convenzioni con numerosi comuni del territorio.