Premio Hemingway, domani gli incontri con lo storico Carlo Ginzburg e con la scrittrice Amélie Nothomb

Giunge a conclusione domani, sabato 24 giugno, il cartellone degli Incontri del Premio Hemingway 2023, in programma sulla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro. Si parte alle 11 con lo storico Carlo Ginzburg, vincitore del Premio Hemingway 2023 nella sezione L’Avventura del pensiero, «per avere ricostruito attraverso i molteplici saggi – tutti pubblicati in Italia da Adelphi – l’immaginario e la quotidianità di interi periodi storici partendo da microcosmi ben definiti, che in alcuni casi riguardano anche il Friuli Venezia Giulia, e rintracciando le voci di chi di solito non ha voce. Straordinaria poi la sua esplorazione, condotta con rara intelligenza e grande magistero etico, dei rapporti tra verità storica, finzione e menzogna, consapevole che distinguere il vero, nel costante intreccio di immaginazione e realtà al quale siamo sottoposti, è frutto di un percorso di conoscenza che definisce non solo il lavoro dello storico, ma costituisce anche la trama del nostro stare al mondo». E sarà appunto dedicata al “mestiere di storico” la conversazione che Ginzburg terrà alle 11, sulla Terrazza a Mare, in dialogo con il direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta.

Sempre domani, alle 17 i riflettori saranno puntati sulla scrittrice Amélie Nothomb, una delle voci più amate della narrativa in lingua francese, «per i romanzi – spiegano le motivazioni della Giuria – pervasi da un ritmo irresistibile, che sono un inno alla giovinezza, alla fragilità e unicità di ogni essere umano e di ogni relazione umana, alla gioia del corpo, all’essere liberi e abbandonarsi ai sensi e ai sogni, a quella bizzarra avventura che chiamiamo amore».

Sulla Terrazza a Mare domani l’autrice sarà in dialogo con il presidente di Giuria Alberto Garlini, e si racconterà sfogliando il romanzo “Primo Sangue”, che si è aggiudicato il Prix Renaudot 2021 e il Premio Strega Europeo 2022, una delle ultime prove d’autrice di Amélie Nothomb, edito in Italia da Voland così come gli altri suoi libri. È intanto uscito da poco in Italia il suo trentunesimo romanzo, “Il libro delle sorelle”. E domani, alle 20 al Cinemacity, l’appuntamento attesissimo con la cerimonia di premiazione del Premio Hemingway 2023 a Lignano Sabbiadoro, un talk con cinque protagonisti d’eccezione, i vincitori del Premio Hemingway 2023: oltre alla scrittrice Amelie Nothomb per la Letteratura e allo storico Carlo Ginzburg per l’Avventura del pensiero ci saranno l’attivista e avvocato Shirin Ebadi nella sezione Testimone del nostro tempo, il fotoartista Marco Zanta e l’atleta paralimpico Antonio Fantin cui va il Premio speciale Lignano, 120 anni di futuro. Insieme a loro parteciperanno i giurati del Premio: il presidente Alberto Garlini con Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge, e Italo Zannier, storico della fotografia. Il talk sarà condotto dalla giornalista Tg1 Emma D’Aquino, volto noto dell’informazione del prime time di Rai1 e di programmi come “Amore criminale” (Rai3) e “Vittime collaterali” (Rai1). L’ingresso è aperto alla città, prenotazioni sul sito premiohemingway.it Il Premio Hemingway è promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it.