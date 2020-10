Premio Letterario Internazionale Latisana per il Nord – Est, 27a edizione si avvia alla chiusura

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La 27a edizione del Premio Letterario Internazionale Latisana per il Nord - Est si avvia alla sua conclusione con la cerimonia di consegna del Premio Narrativa e del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0. Dopo aver esaminato e letto tutti i 62 libri in concorso, la giuria tecnica, composta da Cristina Benussi (presidente), Angelo Floramo, Daniela Lizzi (Assessore alla Cultura), Alessandro Marzo Magno, Antonella Sbuelz, Pietro Spirito, Luigi Zannini, ha decretato la terna finalista. Saranno Antonio G. Bortoluzzi con “Come si fanno le cose” (Marsilio), Maurizio Mattiuzza con “La malaluna” (Solferino e Gian Mario Villalta con “L’apprendista” (SEM) ha competere per il premio finale. La giura territoriale, composta da composta da lettori segnalati dalle biblioteche (Biblioteca Civica Attilio Hortis di Trieste, Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" di Udine, Biblioteca Civica di Pordenone, Biblioteca della Società Filologica Friulana, Biblioteca Comunale "Bruna Lizzi de Minicis" di Lignano Sabbiadoro, Biblioteca Comunale di Latisana), ha invece decretato Giovanni Montanaro con “Le ultime lezioni” (Feltrinelli) come vincitore del Premio Territorio Coop Alleanza 3.0.

La cerimonia di premiazione della 27a edizione del Premio Internazionale Latisana per il Nord -Est avrà luogo sabato 17 ottobre 2020 alle ore 20:30 presso il Teatro Odeon di Latisana. Matteo Caccia, storyteller che raccoglie scrive e racconta storie alla Radio e dal vivo, per iscritto e a voce, condurrà la serata; Loredana Lipperini, voce di Fahrenheit su Radio Tre, giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica, intervisterà i finalisti e il vincitore; Lucia Mascino, attrice che si divide tra il palcoscenico, il cinema e il piccolo schermo, leggerà alcune pagine dei libri.

Il Premio Letterario Internazionale per il Nord-Est è giunto ormai alla sua 27a edizione e può vantare una rosa di illustri vincitori, tra cui Romolo Bugaro, Goran Vojnović, Marco Balzano, Giacomo Mazzariol, Vitaliano Trevisan, Cristina Battocletti, Mauro Covacich, Pietro Spirito, Paolo Rumiz. Il Premio Internazionale Latisana per il Nord-Est è organizzato dall’amministrazione comunale di Latisana e, per la 27a edizione, con il contributo dell’Associazione culturale Bottega Errante per direzione artistica, promozione e organizzazione. Anche per l’edizione 2020, il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est” è sostenuto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca TER Credito Cooperativo FVG, Coop Alleanza 3.0. Le opere saranno valutate da una Giuria tecnica e da una Giuria territoriale, che assegneranno rispettivamente il Premio Narrativa e il Premio Territorio.