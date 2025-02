Premio letterario Mondofuturo: aperto il bando per la II edizione del concorso che premia il miglior libro di fantascienza pubblicato in Italia nel 2024

Sulla scia dell’interesse e del successo suscitato dalla I edizione, l’ente nazionale di ricerca Area Science Park e il Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive La Cappella Underground, organizzatore del Trieste Science+ Fiction Festival, lanciano la II edizione del Premio letterario Mondofuturo, riconoscimento per il miglior libro di fantascienza, originale e non tradotto, pubblicato in Italia nel corso del 2024.

Il concorso vuole esplorare nuovi percorsi per favorire la crescita culturale e l’interesse nei confronti della scienza e della letteratura, utilizzando la fantascienza come veicolo per catalizzare l’attenzione. Scienza e fantascienza hanno, infatti, numerosi punti di convergenza, come ci ricorda anche il celebre scrittore Philip K. Dick quando dice che “La fantascienza è un genere […] adatto a chi vuole porre domande scomode”; lo stesso vale per la scienza che in molti casi prende spunto da domande non sempre ovvie né scontate.

Al Premio Mondofuturo possono partecipare singoli autori e/o case editrici, candidando massimo due opere (romanzi/racconti o raccolta di racconti) a tema fantascienza o riconducibili al tema, anche se non appartenenti a una specifica collana. È possibile inviare le opere entro e non oltre il 1° aprile 2025. A scegliere i tre finalisti tra quelli candidati sarà una Giuria di Esperti/e composta da giornalisti, scrittori e docenti universitari; a decretare il vincitore, invece, una Giuria di Scienziati/e che premierà l’opera che meglio esprime una visione scientifica, tecnologica e sociale. La cerimonia di assegnazione del Premio e la presentazione dei tre libri finalisti sarà ospitata nel corso del Trieste Science Plus Fiction Festival, in programma nel capoluogo giuliano dal 28 ottobre al 2 novembre 2025. Al seguente link sono disponibili il regolamento e i moduli per partecipare: PREMIO LETTERARIO MONDOFUTURO – II EDIZIONE.

“Lo scorso anno abbiamo lanciato il Premio con l’idea di esplorare nuovi percorsi per raccontare la ricerca scientifica. L’interesse e la curiosità che l’iniziativa ha suscitato, anche tra i più giovani, ci ha confermato che la contaminazione tra scienza, letteratura e fantascienza è un terreno di esplorazione che affascina tutti, compresi i nostri giovani ricercatori che si sono messi alla prova nel ruolo di giurati” ha commentato la Presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo che ha, inoltre, aggiunto “Per l’edizione 2025, la comunità scientifica assumerà un ruolo ancora più centrale: saranno, infatti, ricercatori che lavorano in Area assieme a un gruppo di scienziati di fama internazionale a scegliere il vincitore tra i tre finalisti. Una bella novità per questa edizione”.

Ma non è la sola novità, Area Science Park e La Cappella Underground stanno, infatti, valutando di coinvolgere nell’iniziativa anche ragazzi e ragazze delle scuole superiori.

“Con l’edizione 2024 del Trieste Science Plus Fiction Festival ci siamo tuffati con convinzione nel mondo della letteratura fantascientifica, riscontrando un apprezzamento sincero da parte del pubblico e degli addetti ai lavori”, ha dichiarato Chiara Barbo, Presidente de La Cappella Underground.” L’obiettivo di quest’anno sarà proprio quello di provare ad allargare ulteriormente il pubblico, coinvolgendo le scuole, i ragazzi e le ragazze con attività a loro dedicate, e provando in questo modo a rafforzare il legame tra la un pubblico sempre più trasversale, la scienza e la fantascienza. Per la nostra associazione, la collaborazione con Area Science Park sarà ancora una volta essenziale per trovare nuove formule per fare divulgazione scientifica ed esplorare il rapporto tra scienza e fantascienza”.