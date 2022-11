Premio NuovaPA Fvg: al via le candidature

– Nasce il Premio NuovaPA fvg, promosso dal Sistema Integrato ANCI FVG – ComPA FVG, per valorizzare le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che, a partire da azioni formative rivolte ai dipendenti e/o agli amministratori, hanno realizzato buone pratiche e progetti innovativi capaci di generare cambiamenti organizzativi significativi o miglioramenti tangibili della qualità dei processi e servizi pubblici.

Obiettivi – Dando evidenza alle esperienze più meritevoli, il Premio intende: agevolare processi di condivisione e di diffusione di idee, azioni, cambiamenti, percorsi, esperienze da parte di altre amministrazioni locali della regione che vogliano migliorarsi, valorizzando il capitale umano e professionale degli Enti; stimolare in Comuni e Comunità di ogni dimensione la volontà di intraprendere azioni di miglioramento e/o innovazione fondati sulle persone; e infine migliorare presso i cittadini e gli stakeholder del Friuli Venezia Giulia la conoscenza sulle attività e la reputazione della PA territoriale e del suo personale, contribuendo a veicolarne un’immagine positiva e al passo con i tempi, contrastando opinioni e giudizi collettivi spesso inficiati da informazioni carenti o parziali.

“Il Premio NuovaPA fvg intende essere un ulteriore stimolo ai progetti di rinnovamento dei processi e dei servizi pubblici delle amministrazioni locali. La principale sfida oggi per le PA è innovare per rispondere in maniera sempre più efficiente ed efficace alle richieste dei cittadini nel contesto di uno scenario che cambia costantemente e velocemente. Far conoscere modelli di successo del proprio territorio, possibilmente replicabili, è pertanto un’azione propedeutica sia a spingere tutti gli Enti ad adottare azioni di cambiamento, sia a raccontare a cittadini e stakeholder la realtà di una PA che cambia. Grazie a quest’iniziativa il Sistema Integrato ANCI FVG – ComPA FVG si pone come soggetto attivatore di progresso e di fiducia” dichiarano congiuntamente Dorino Favot, Presidente di ANCI FVG e Rodolfo Ziberna, Presidente di ComPA FVG.

Categorie – Il Premio è articolato in 4 categorie (riconducibili al programma regionale NextPA o L.R. 20/2018): “miglioramento dei processi”, realizzato dalla PA anche attraverso il benessere organizzativo e la valorizzazione del personale; “servizi al cittadino”, ottenuto dalla PA attraverso la digitalizzazione dei servizi già esistenti o attraverso la creazione di nuovi servizi; “miglioramento di servizi comunali”, raggiunto attraverso la gestione associata, oppure grazie alla collaborazione pubblico- privato e al coinvolgimento degli stakeholder del territorio; “miglioramento delle strategie di sviluppo dell’ente e del territorio”. Le Candidature in ciascuna di queste categorie dovranno fare riferimento a esperienze di miglioramento e/o innovazione realizzate entro il 31 agosto 2022.

Riconoscimenti – Per ciascuna delle quattro categorie verrà premiato il primo classificato, che riceverà opportunità e sostegno per valorizzare ulteriormente il progetto realizzato, attraverso: consegna dell’attestato durante un evento pubblico di premiazione; realizzazione di un video professionale sull’esperienza vincitrice, il cui costo sarà sostenuto dal Sistema Integrato ANCI FVG – ComPA FVG; pubblicazione della Sintesi dell’Esperienza sui canali ComPA FVG (sito, social, newsletter, ecc.); ulteriori interventi di diffusione dell’esperienza sul territorio regionale.

Partecipanti – Potranno candidarsi al Premio esclusivamente i Comuni e le Comunità del Friuli Venezia Giulia.

Modalità di partecipazione – Le candidature vanno presentate secondo le seguenti modalità, indicate nelle sezioni dei siti web di ANCI FVG e di ComPA FVG dedicate al Premio:

compilando i moduli online

presentando eventuali allegati (facoltativi) da inviare via mail all’indirizzo premionuovapafvg@anci.fvg.it

realizzando un breve video dell’esperienza, di massimo 4 minuti, da inviare via mail all’indirizzo premionuovapafvg@anci.fvg.it

Scadenza – Le candidature vanno presentate entro venerdì 9 dicembre 2022 ore 13:00