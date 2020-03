Premio per tesi di laurea sugli ecosistemi acquatici dell’Isontino Nell’ambito di un progetto sostenuto da Coop Alleanza 3.0 il bando è indirizzato agli studenti di UniUd

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

«Gli ambienti acquatici rappresentano anche nell’area del bacino dell’Isonzo una importante risorsa e un valore ambientale; non si parla solo dell’Isonzo, ma anche dei rii minori del Collio, alla piana del Preval, alla riserva della Cona. Tutti ecosistemi che necessitano però di essere maggiormente conosciuti, valorizzati e in diversi casi migliorati. Per questo Legambiente, Università di Udine e Coop Alleanza 3.0 lanciano un premio per tesi di laurea inerenti gli ecosistemi e le acque del bacino dell’Isonzo riservati a studenti dell’ateneo udinese» ha dichiarato Luca Cadez di Legambiente. Il premio fa parte di un più ampio progetto che ha già visto la realizzazione di diversi incontri pubblici lo scorso anno e vede coinvolti anche le Associazioni Fiume Judrio, Ambientalista Eugenio Rosmann, assieme ad Iris Acqua e Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, e sta proseguendo con la realizzazione di alcuni cartelli naturalistici ed alcune escursioni programmate per questa primavera.

«I soci di Coop Alleanza 3.0 con la campagna “Io sì” hanno contribuito fattivamente donando parte dei punti al progetto e a cui si è aggiunto un contributo diretto da parte della cooperativa stessa. Il progetto è risultato il più finanziato a livello nazionale, anche grazie alla rete di associazioni ed enti di cui fanno parte» ha dichiarato Mauro Grion Presidente del Consiglio di Zona Isontino dei soci di Coop Alleanza 3.0.

«L’iniziativa di premiare tesi di laurea dell’Università di Udine dedicate agli ecosistemi acquatici - afferma Francesco Marangon, Delegato per la sostenibilità e referente dell’Ateneo friulano nella Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) – rappresenta un ulteriore e importante incentivo per i nostri studenti a sviluppare ricerche sul rischio di perdita di biodiversità e, più in generale, sul preoccupante calo dei servizi ecosistemici, ossia dei benefici economici multipli forniti dall’ambiente al genere umano».

Il bando è aperto a tutti gli studenti dell’Università di Udine già laureati a partire dell’anno accademico 2017/2018 e che concluderanno la laurea entro il dicembre 2020 con una tesi inerente gli ecosistemi acquatici del bacino idrografico dell’Isonzo con particolare interesse per ambiente e sviluppo sostenibile, servizi ecosistemici e valutazioni economiche, turismo e promozione del territorio, pianificazione territoriale.

Il bando prevede un premio per una tesi di laurea triennale da 500,00 euro, e un premio per una tesi di laurea quadriennale/specialistica/magistrale da 1000,00 euro. Inoltre ad un lavoro meritevole di nota la Commissione – formata da esperti nominati dalle organizzazioni del progetto – attribuirà una menzione speciale.

Per leggere il bando e avere informazioni https://tinyurl.com/bandoisonzo