Preoccupazioni espresse dall’eurodeputato di S&D Massimiliano Smeriglio, per le accuse agli attivisti della solidarietà triestina

“Voglio esprimere una forte preoccupazione per le notizie in arrivo da Trieste. Così in una nota, Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D. Le operazioni di polizia, con perquisizioni e sequestro di beni, rivolte ad alcuni degli attivisti operanti sulla rotta balcanica sembrano sproporzionate rispetto alle iniziative intraprese dagli stessi volontari, improntate ad un prezioso spirito umanitario. Nella recente missione compiuta a Trieste e lungo il confino italo-sloveno, ho potuto verificare sul campo il prezioso lavoro che Ong e associazionismo compiono per assistere e sostenere i migranti che arrivano in Italia dopo aver attraversato l’inferno della rotta balcanica. Nel pieno rispetto dell’autorità giudiziaria, sono fiducioso che si chiarisca e si risolva tutto al più presto affinché non si alimenti un clima di sfiducia tra istituzioni e cittadini coinvolti da vicino nella solidarietà e nell’accoglienza diffusa. Siamo vicini alla primavera, stagione in cui i flussi provenienti dalla Bosnia aumenteranno: in ogni caso, ribadisco il mio impegno per il rispetto dell’articolo 10 della costituzione italiana che garantisce il diritto d’asilo nel nostro Paese.”