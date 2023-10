Preoccupazioni sullo stato del trasporto pubblico locale nell’area di Udine

“Già nella legislatura scorsa avevamo presentato un’interrogazione per conoscere come la Regione monitorava il “monumentale” contratto del trasporto pubblico locale in regione e in particolare per quanto concerneva Udine e il ruolo di Arriva. Le notizie di questi giorni sul disagio espresso dalle sigle sindacali e in particolare dalla Filt CGIL ci fanno preoccupare. La perdurante mancanza di autisti, che non permette turni ragionevoli può essere risolta solamente valorizzando i lavoratori anche nelle forme previste dalla contrattazione di secondo livello. La Regione ha tutti gli strumenti per aiutare a risolvere questa crisi esercitando il proprio ruolo. Il Friuli Venezia Giulia ha la piena autonomia della gestione del sistema di trasporto pubblico locale e quindi la Giunta Fedriga ha il dovere di operare con autorevolezza e competenza in questo ambito, nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori. Non basta fare una gara d’appalto ogni 15 anni e poi “buonanotte ai suonatori”. Questo non è il modo di far valere la propria specialità. Intendiamo fare un’ulteriore interrogazione sul tema per aiutare a risolvere queste tensioni nell’interesse collettivo.” Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG.