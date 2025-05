Presentata la kermesse ART Park 2025 a Palazzo D’Aronco a Udine

Alla presenza di numerosi artisti la manifestazione del prossimo 14 giugno è stata presentata dal vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi, dalla Presidente dell’Andos Mariangela Fantin, dal Direttore Aristico di I Italian Secret Casa degli artisti, dott Michael Pasut, dalla Presidente del Club per l’Unesco di Udine, Prof sa Renata Capria D’Aronco, dal Presidente del Circolo Mansi prof Matteo Mansi e dal Direttore artistico di ART Park , prof Vito Sutto. Il tema fondativo richiama alla necessità di un parco urbano verde e immersivo per tutta la città e per favorire l’incontro tra gli artisti in questo luogo.

Il 14 giugno, aprirà i battenti la 5 edizione di Art Park , in piazza San Giacomo. 100 artisti esporranno 400 opere per sensibilizzare la città e la politica sulla necessità di avere il parco urbano di prossimità più lungo e largo d Italia, una volta dismessi i 5 passaggi a livello. Un corridoio verde lungo 5 km e largo 30 metri, con 1000 alberi .

Una vera rivoluzione ambientale e territoriale. Si potrà raggiungere il Bearzi in bici dalla stazione in pochi minuti, come si potrà raggiungere il mercato di vale Vat , sempre in bici ed in piena sicurezza. Tutti i quartieri a ridosso della ferrovia sarebbero raggiungibili in pochi minuti trasformando Udine la città dei 5 minuti. Il parco urbano di prossimità con i suoi 1000 alberi comporterebbe una mitigazione della temperatura di almeno 4/6 gradi, non di meno diventerebbe un luogo di esposizione artistica perenne. Ed infine perché devi prendere la macchina per andare a fare attività motoria al Cormor, quando hai il parco sotto casa tua?